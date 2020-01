Cruzeiro vai disputar jogo-treino com o Guarani, sábado, na Toca da Raposa 2

O Cruzeiro se prepara para enfrentar o pior ano de sua história. Se fora de campo o clube enfrenta grave crise financeira, no gramado o elenco do técnico Adilson Batista se prepara para o primeiro jogo-treino. No próximo sábado, o time vai enfrentar o Guarani, de Divinópolis-MG, às 9h30, na Toca da Raposa 2.

A atividade, que não poderá ser acompanhada pelo torcida, vai servir de preparação para o time que tem estreia no Campeonato Mineiro prevista para dia 22, às 21h30, contra o Boa Esporte, no Mineirão.

Os jogadores cruzeirenses iniciaram, nesta segunda-feira, a segunda semana de pré-temporada com um treino em dois períodos. Os jogadores de linha fizeram um trabalho com bola pela manhã e à tarde ficaram na academia.

Os goleiros Rafael, Vinícius e Vitor trabalharam no gramado os dois períodos. Fábio, que discute a sua permanência no clube, só treinou com os demais companheiros à tarde. O elenco volta aos treinos nesta terça-feira, novamente em tempo integral.