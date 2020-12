Cruzeiro vacila no fim do jogo,cede o empate para o Avaí e sonho de acesso à Série A fica mais distante A Raposa estava vencendo até 48 minutos do segundo tempo, mas em uma falha defensiva, permitiu a igualdade do Leão. A Série A fica cada vez mais longe para o time azul

O Cruzeiro empatou com o Avaí pela 30ª rodada da Série B, por 1 a 1, gols de Filipe Machado e Valdívia, que conseguiu a igualdade nos acréscimos. O jogo foi nesta sexta-feira, 18 de dezembro, na Ressacada, em Florianópolis. Já são dois anos seguidos sem vencer o time catarinense, desde a Série A de 2019 e a Série B de 2020.

Com esse resultado, o time mineiro chegou aos 40 pontos, ocupando a 9ª posição, colando no Avaí, que tem 44, ficando em sétimo.

A distância do Cruzeiro para o G4 ficou em sete pontos. Porém, pode voltar a subir ao fim da rodada se Sampaio Corrêa e Cuiabá vencerem seus compromissos.

Fora de casa, o Cruzeiro é um “leão”. Em casa, um “gatinho”

Se Felipão pudesse, jogaria todo o restante da Série B longe de BH. A equipe celeste está programada por seu treinador para um jogo mais reativo, esperando o adversário atacar, para buscar o contra-ataque. Em casa, como tem de “propor” mais o jogo, a Raposa fica sem saber como trabalhar a bola.

Foi dessa forma mais cautelosa, que mais uma vez o Cruzeiro conseguiu abrir o placar diante do Avaí, com Filipe Machado.

Controle do jogo no segundo tempo, mas não o suficiente para segurar a vitória

No segundo tempo, com o resultado a seu favor, o Cruzeiro controlou a partida e contou com a pouca força ofensiva do Avaí, que pressionou em alguns momentos, mas sem criação de chances reais de gol.

Mas, aos 48 minutos do segundo tempo, após outra falha individual de Patrick Brey, que fez uma falta tola perto da área, gerou a jogada que culminou no gol de Valdívia.



Vacilo no fim do jogo, Série A cada vez mais longe

O empate não foi bom para os dois times, mas para as pretensões do Cruzeiro foi ainda pior, já que o sonho do acesso fica praticamente improvável.

Próximos jogos

Na terça-feira, 22 de dezembro, o Cruzeiro encara a Ponte Preta, fora de casa. O duelo no Moisés Lucarelli será às 21h30. Já o Avaí terá pela frente o clássico contra o Figueirense, no sábado, 26, às 16h, no Orlando Scarpelli.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 1 CRUZEIRO

Data-Horário: 18 de dezembro, às 21h30

Estádio-Local: Ressacada, Florianópolis(SC)

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa(RJ)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga(RJ) e Márcio Iglésias Araújo Silva(RJ)

Cartões amarelos: Rafael Sobis(CRU), Cáceres(CRU), Willian Pottker(CRU), Getúlio(AVA). Betão(AVA), Edílson(AVA), Fábio(CRU), Valdívia(AVA)

Cartões vermelhos:-

Gols: Filipe Machado, aos 40’-1ºT(0-1), Valdívia, aos 48’-2ºT(1-1)

Avaí: Lucas Frigeri; Edílson, Alemão, Betão e Iury; Leandrinho(Jean, aos 14’-2ºT), Pedro Castro( Luan Silva, aos 36’-2ºT) e Valdívia; Getúlio(Rodrigão, aos 29’-2ºT), Vinícius Leite(Renatinho, aos 14’-2ºT) e Gastón Rodriguez (Ronaldo Silva, aos 14’-2ºT). Técnico: Claudinei Oliveira

Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Patrick Brey; Jadsom (Jadson, aos 33’-2ºT), Adriano, e Filipe Machado(Giovanni Piccolomo, aos 42’-2ºT); Airton(Welinton, aos 33’-2ºT), Rafael Sobis(Marcelo Moreno, aos 38’-2ºT) e William Pottker (Arthur Caike, aos 33’-2ºT). Técnico: Luiz Felipe Scolari

