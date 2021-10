Cruzeiro tem rival ideal para voltar a vencer e se afastar da degola na Série B

Vindo de três tropeços seguidos, o Cruzeiro tem um rival ideal para acabar com o jejum e ainda se afastar da zona de rebaixamento. O clube mineiro receberá o lanterna Brasil-RS, neste domingo às 11 horas, no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Nós temos a obrigação, esse grupo que está aí, de terminar a temporada com dignidade e buscar mais pontos possíveis que possamos conquistar. E é isso que vou cobrar deles, com certeza absoluta”, disse o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Após empatar em Campinas (SP), por 1 a 1 com o Guarani, o Cruzeiro parou nos 32 pontos, a cinco da zona de rebaixamento. O Brasil-RS, por sua vez, perdeu do Brusque por 2 a 0 e bateu recorde negativo em sua história ao chegar a 15 partidas sem vencer – dez derrotas, com quatro seguidas, e cinco empates. Os gaúchos somam 16 pontos, a 13 do primeiro rival fora da degola.

No Cruzeiro, Luxemburgo não terá o atacante Marcelo Moreno, convocado para defender a seleção boliviana nas Eliminatórias Sul-Americanas. Liberado pelo departamento médico, o lateral-direito Norberto voltou a treinar e pode ser uma opção para Rômulo. Marcinho também apareceu no treinamento e fará sombra a Giovanni no meio-campo. O atacante Wellington Nem foi outro a se recuperar de lesão e treinar normalmente.

No Brasil, o técnico Jerson Testoni colocará Leandro Camilo na defesa na vaga de Arthur Henrique, que pertence ao Cruzeiro e não pode jogar por força de contrato. Sousa, que voltou ao clube após deixar o Mirassol-SP, pega o lugar de Bruno Matias, suspenso, no meio-campo. Já Erison, que volta de suspensão, se garante no ataque na vaga de Júnior Viçosa.

Veja também