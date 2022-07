Cruzeiro tem interesse em Gabriel Boschilia, do Internacional Jogador pode assinar pré-contrato com qualquer clube







O Cruzeiro segue com o planejamento de reforços do clube pensando em um longo prazo. O time mineiro tem interesse na contratação do meio-campista Gabriel Boschilia do Internacional. O jogador de 26 anos está nos últimos meses de contrato com o clube gaúcho, que aceitaria liberar o meia.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio, e confirmada pelo LANCE!. Por Boschilia estar no final de seu contrato, o Cruzeiro tenta uma liberação imediata com o Internacional. Bem avaliado pelo técnico Paulo Pezzolano, o jogador pode chegar com contrato até o fim de 2023.

Na atual temporada, Boschilia participou de 12 jogos pelo Inter, oito pelo Campeonato Gaúcho e quatro pelo Brasileirão. O jogador iniciou a temporada como titular, mas perdeu espaço após ficar fora de partidas por lesões.

Apesar de ter sido utilizado na vitória contra o América-MG da última semana, Boschilia não tem participado dos planos da comissão técnica do time gaúcho. Com pouca chance de renovação com o Internacional, o Cruzeiro aparece como uma opção viável para o meio-campista de 26 anos.

Boschilia surgiu nas categorias de base do São Paulo em 2014, e foi negociado com o Monaco da França em 2015 por 3 milhões de euros. Após isso, o jogador teve passagens pelo Standard Liège, FC Nantes e Internacional. O LANCE! entrou em contato com o agente do jogador, mas não obteve resposta.

