Cruzeiro tem dia animado com ‘rachão’, presença de Henrique e mais doadores na ‘Operação FIFA’ A Raposa transmitiu a atividade nas redes sociais e foi um dos assuntos mais comentados no Twitter durante a live

O sábado, 18 de julho, foi animado na Toca da Raposa. O Cruzeiro fez um rachão entre os jogadores, que trocaram de posição. A Raposa transmitiu a atividade ao vivo nas redes sociais do clube, gerando muita interação e sucesso entre seus torcedores. O trabalho mais divertido do time celeste foi um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Outra coisa boa no treino descontraído do Cruzeiro foi a presença do volante Henrique, que está afastado do grupo pelo acidente de carro que sofreu no dia 26 de junho. O jogador ainda não está liberado para treinar com o elenco, apesar de estar mantendo a forma em casa.

O rachão teve os times do atacante Marcelo Moreno, que virou goleiro, contra o de Fábio, que assumiu as funções de centroavante. A equipe de Fábio venceu a escalação do atacante por 4 a 3.

Além da descontração, a “Live do Rachão” , teve uma ação solidária do elenco celeste. Eles se uniram e doaram cestas básicas para comunidades carentes que sofrem com a pandemia do coronavírus.

A terceira notícia boa no sábado celeste, foi a divulgação de mais um dado de sucesso da “Operação FIFA” que já passou dos R$ 600 mil em doações de 17 mil cruzeirenses.

