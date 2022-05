Cruzeiro tem Daniel Jr. e Miticov como prioridades de renovação Após renovação de Adriano, clube pretende resolver situação de meio-campistas

Após renovar com Adriano, o Cruzeiro espera estender vínculo com mais dois jogadores, Daniel Jr. e Miticov. Ambos os atletas têm contrato até o final da temporada.





A situação mais prioritária é a de Daniel Jr. Os representes do jogador vêm conversando com o Cruzeiro há algumas semanas. A maior preocupação do time celeste está na multa rescisória do meio-campista, considerada baixa.

O Cruzeiro detém 50% dos direitos econômicos de Daniel Jr. A raposa ainda pode adquirir a outra porcentagem, hoje na mão do Palmeiras.

– Eu estou muito feliz aqui, quero muito renovar, já deixei isso muito claro para todo mundo. E é só ver agora o que será daqui pra frente, que com certeza eu vou renovar sim – disse Daniel Jr. em entrevista à Rádio Itatiaia.

Já Miticov está em uma situação diferente de Daniel Jr. O volante, emprestado pelo Audax Osasco, terá que ser comprado pelo Cruzeiro para seguir no clube celeste.

O Cruzeiro possui preferência de compra de 70% dos direitos econômicos de Miticov por R$ 700 mil.

