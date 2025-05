Cruzeiro supera Vôlei Renata e amplia hegemonia com nono título da Superliga masculina

O Sada Cruzeiro ampliou seu domínio na Superliga Masculina de Vôlei ao conquistar o título da competição pela nona vez. A nova taça foi erguida diante de mais 10 mil torcedores no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, neste domingo, após vitória por 3 sets a 1, com parciais de 18/25, 25/23, 25/23 e 25/21, em duelo com o Vôlei Renata Campinas.

Foi a segunda final consecutiva disputada pela equipe campineira, vice-campeã novamente, depois de ser derrotada pelo Sesi-Bauru na final da temporada passada. O Cruzeiro se isolada ainda mais como maior campeão.

O primeiro set foi de superioridade inesperada do Campinas, que destruiu a expectativa inicial de equilíbrio no duelo. A equipe paulista foi avassaladora abriu 4 a 0 e não deixou os adversários se aproximarem de reduzir a diferença em nenhum momento, tanto que a menor distância ao longo do set foi de cinco pontos, e a maior de dez. Assim, não teve maiores dificuldades para fechar a parcial em 25/18.

Os papéis se inverteram no segundo set, no qual o Cruzeiro se manteve à frente do placar do início ao fim da disputa. Não conseguiu exibir o mesmo domínio apresentado pelo Vôlei Renata na primeira etapa e viu a vantagem diminuir para apenas um ponto em alguns momentos, porém deslanchou no fim e fez 25/23 para empatar o duelo em 1 a 1.

No terceiro set, o combate foi equilibrado desde o começo. O Cruzeiro esteve em vantagem por mais tempo, porém deixou o Campinas empatar em muitas oportunidades e chegou a sofrer a virada. Com Oppenkoski, Gabriel Leão e Gabriel Vaccari em manhã inspirada, os cruzeirenses fecharam em 25/23 quando Lucão fez o ponto final para ficar a um set do título.

Apesar da força demonstrada pelo Vôlei Renata, a equipe mineira foi muito mais consistente durante a maior parte da partida e isso se traduziu no set derradeiro, vencido por 25/21 pelos cruzeirenses.