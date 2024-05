Cruzeiro supera Unión La Calera-CHI e se garante pelo menos nos playoffs da Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/05/2024 - 23:27 Para compartilhar:

O Cruzeiro é mais um time brasileiro classificado na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o time mineiro venceu o confronto direto contra o Unión La Calera-CHI por 1 a 0, na Arena Independência, pela quinta rodada do Grupo B, e se garantiu pelo menos nos playoffs da competição continental.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a nove pontos em segundo lugar da chave. Para terminar em primeiro, terá que secar o líder é o Universidad de Quito-EQU, que tem 10, que ainda atua contra o lanterna Alianza Petrolera-COL. O Unión La Calera acabou eliminado, com quatro pontos.

Na Sul-Americana, os primeiros colocados ao término da fase de grupos se classificarão automaticamente para as oitavas de final. Já os segundos de cada chave precisarão passar por um playoff contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

No confronto direto, o Cruzeiro começou os trabalhos logo cedo. Com seis minutos, William cruzou rasteiro e Matheus Pereira se esticou todo para abrir o placar. O time mineiro chegou a ampliar logo depois com Rafa Silva, mas o atacante estava em posição irregular.

O Unión La Calera pouco ofereceu perigo ao gol de Anderson. Frágil no ataque e desorganizado na defesa, o Cruzeiro dominou em todos os quesitos na primeira etapa, mas pouco foi eficiente. Somente na reta final, chegou novamente com perigo, em chute de William que explodiu no travessão.

Na segunda etapa, o domínio seguiu brasileiro. Desta vez, o ataque produziu mais e esteve perto de ampliar o marcador. Rafa Silva e Arthur Gomes pararam em boas defesas do goleiro chileno. Depois, Lucas Silva mandou uma bomba de longe, mas a bola foi no meio do gol.

Com o passar do tempo, o Cruzeiro foi diminuindo a intensidade. O time seguiu tomando conta do jogo, mas faltava qualidade no acabamento das jogadas – seja no último passe ou na finalização. Na reta final, o jogo ganhou velocidade, mas ambos os times seguiram pecando nas tomadas de decisões.

Com o adiamento das próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro só volta a campo no dia 30, quando recebe o Universidad de Quito-EQU, em Belo Horizonte (MG), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

BRAGANTINO

Outro brasileiro que esteve em campo foi o Red Bull Bragantino que superou uma falha bizarra do goleiro Cleiton e venceu o Sportivo Luqueño-PAR por 3 a 2, de virada. Lincoln e Helinho, duas vezes, balançaram as redes para o time brasileiro no estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai.

O resultado manteve o time paulista em segundo lugar do Grupo H, com 12 pontos, empatado com o Racing-ARG, mas em desvantagem no saldo de gols (8 a 1). Coquimbo Unido-CHI é o terceiro com quatro, enquanto os paraguaios fecham a chave em quarto, com apenas um ponto. Ambos estão eliminados.