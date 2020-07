Cruzeiro ‘sonha’ duelar com a seleção da Itália para celebrar os 100 anos A Raposa pensa em ter um grande rival do país da "Bota" como grande evento na celebração do seu centenário

O Cruzeiro tem trabalhado em duas frentes para voltar aos bons dias: retornar à Série A de 2021 e fazer uma grande festa para o seu torcedor no ano do centenário, que será comemorado no dia 2 de janeiro do ano que vem. E, a Raposa tem uma ideia para celebrar a data e reconhecer sua ligação originária com a Itália: um jogo contra um grande adversário internacional.

O vice-presidente administrativo e superintendente de marketing, Edson Potsch, comentou sobre a possível iniciativa, que pode homenagear o antigo Palestra Itália, nomes da Raposa por 21 anos, desde a sua fundação, em 1921.

Há a ideia de atuar contra um time italiano, ou até mesmo contra a seleção, tetracampeã do mundo, conhecida como Squadra Azzurra.

-São várias hipóteses. A gente tem discutido isso. Pode ser a seleção italiana, talvez um time italiano.A gente tem essa intenção-disse em entrevista à Rádio 98FM.

Todavia, o jogo contra um time ou a própria seleção italiana é algo complexo pelo calendário incerto de 2021, devido a pandemia do novo coronavírus.

– Hoje, não é tão simples planejar isso, porque o calendário do futebol pode sofrer mudanças por conta da parada da pandemia. Então, a gente tem que entender como vai ser o calendário europeu, como poderia ser feito. Mas isso está em pauta, um dia de grande festa e, quem sabe, com um jogo desse porte-disse.

A Raposa terá de pensar sua agenda com calma, pois o calendário brasileiro na Série B, prevê jogos em dezembro, janeiro, inclusive no dia 2, data do seu aniversário. O término da segunda divisão acontecerá no dia 30 de janeiro.

