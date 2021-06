Cruzeiro sai atrás com gol contra bizarro, mas consegue o empate diante do Goiás no fim do jogo A Raposa fez mais uma partida ruim, mas evitou nova derrota no Mineirão

O Cruzeiro ainda não conseguiu vencer na Série B do Brasileirão. A Raposa empatou por 1 a 1 com o Goiás, gols de Joseph, contra, e Marcinho, empatando o duelo no Mineirão, neste sábado, 12 de junho, pela terceira rodada da competição.

A noite de sábado foi mais um martírio para a equipe celeste, que praticou um futebol de baixa qualidade contra uma equipe melhor organizada, que ainda não havia tomado gol no campeonato.

O empate foi bom para o Goiás, mesmo tendo chances de sair com os três pontos. Já para o Cruzeiro, foi outra chance perdida em casa de conseguir vencer pela primeira vez na Série B. Mozart Santos terá muito trabalho para recuperar a equipe emocionalmente e tecnicamente.

O Goiás chegou aos seis pontos, enquanto o time azul fez seu primeiro ponto e segue na lanterna. O time goiano está na vice-liderança provisória do campeonato.

Que fase!

O Cruzeiro até ia bem no jogo, quando o lateral Joseph tentou recuar de peito e acabou marcando contra. Bizarro o lance. A fase da Raposa está cada dia pior e não há mais “fundo do poço” para cavar.

CONFIRA A TABELA COMPLETA DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃO

E MAIS:

Time bem organizado x time desesperado

Quando tomou o gol, o Cruzeiro se desesperou e tentou tudo para chegar ao gol esmeraldino. Mas, a Raposa continua pouco organizada em campo e sem força no ataque. Já o Goiás, se manteve bem postado em campo e mantinha o ataque celeste longe do gol de Tadeu.

Pelo menos veio o empate em uma noite de futebol fraco

Foi na força, na marra. Porém, ainda não tirou a Raposa do sufoco na Série B, que segue com uma grande dificuldade em engrenar na competição, assim como em 2020. O gol de Marcinho aliviou a derrota, mas os defeitos do time seguem escancarados.

O trabalho de Mozart pode não ser a busca pelo acesso, mas ficar na Série B em 2022

A estreia do treinador do Cruzeiro é mais uma esperança para o torcedor ver o time mais compacto, forte no ataque e pronto para reagir quando sai atrás no placar. Mas o que se viu foi uma equipe apática, sem chances de conseguir a vitória diante do Goiás. E, se não houver uma melhora, Mozart Santos irá lutar contra o rebaixamento.

Próximos jogos

O Cruzeiro volta a campo na quarta-feira , 16 de junho, às 21h30, no Moisés Lucarelli, contra a Ponte Preta. O Goiás recebe o CRB na terça-feira, 15, às 21h30, na Serrinha.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CRUZEIRO 1 X 1 GOIÁS

Data: 12 de junho de 2021

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Vinicius Furlan (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Cartões amarelos: Airton(AME), Apodi(GOI), Lucas Black (GOI)

Cartões vermelhos: Jadson(estava no banco do Cruzeiro)

Gols: Joseph(contra), aos 11’-1ºT(0-1), Marcinho, aos 42’-2ºT(1-1)

CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)

​

Fábio; Joseph (Matheus Barbosa, ao s9’-2º T),, Eduardo Brock, Ramón e Matheus Pereira (Stênio, aos 25’-2ºT); Flávio (Adriano, aos 25’-2ºT) Rômulo, e Rafael Sobis;,; Bruno José, Airton (Felipe Augusto, aos 9’-2º T) e Guilherme Bissoli (Marcinho, aos 9’-2ºT)

GOIÁS (Técnico:Pintado)

​

Tadeu, Apodi, David Duarte, Reynaldo César e Hugo; Breno (Rezende, aos 37’-2ºT),, Caio Vinícius e Elvis;(Luan Dias, aos 15’-2º T) Diego (Vinicius, aos 37’-2ºT), Alef Manga ( Dadá, Belmonte, aos 15’-2ºT) e Bruno Mezenga (Lucas Black, aos 29’-2º T)

E MAIS:

E MAIS:

Veja também