Cruzeiro repatria o argentino Lucas Romero e anuncia o atacante compatriota Dinenno

O técnico argentino Nicolás Lacarmón ganhou dois compatriotas como reforço no Cruzeiro nesta segunda-feira. O clube mineiro anunciou o retorno do lateral/meia Lucas Romero e a contratação do atacante Juan Dinenno. Ambos assinaram até dezembro de 2025 e já trabalham em Belo Horizonte.

“Lucas Romero está de volta! O atleta retorna ao elenco do Cruzeiro, com contrato até o fim de 2025”, anunciou o clube, brincando para anunciar o reforço do jogador que estava no León, do México. Os mineiros colocaram uma fita cassete para tocar com um tango, mas ao virá-la, a música era um rap que o jogador tanto gosta. Ele aparece dançando e confirmando que voltou.

“Estou pronto para já começar a trabalhar. Me convenceram a voltar a jogar aqui e agradeço muito pelo apoio nesses dias”, disse Lucas Romero, que conheceu as novas instalações da Toca da Raposa e se surpreendeu.

“Feliz de voltar e ver essa mudança tão positiva para o clube”, disse, espantado com a evolução do local de trabalho. Aproveitou para mandar uma mensagem positiva à torcida. “Fala Nação Azul, estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Estou aqui para agradecer pelo apoio e carinho demonstrado no aeroporto e o prosseguimento até minha casa. Prometo dar o melhor em campo, sempre, grande abraço.”

O clube ainda anunciou outro reforço para o setor ofensivo logo depois de anunciar Lucas Romero. Trata-se de DiNenno, que chega para tentar ajustar o setor ofensivo, a carência do clube em 2023.

“Seja bem-vindo, Juan Dinenno! O atacante argentino de 29 anos é mais um reforço para o nosso time na temporada, com contrato válido até o fim de 2025. Que venham muitos gols com o manto celeste, El Comandante”, mostrou confiança o Cruzeiro.

“Com passagens por times da Argentina, Equador, Colômbia e México, Juan Dinenno já fez 130 gols na carreira e se destaca nas finalizações e no jogo aéreo. Vamos juntos fazer história nesta temporada!”

