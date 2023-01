Cruzeiro relembra ‘gol salvador’ de Geovanni para celebrar aniversário do ex-atacante

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 11/01/2023 - 20:37 Compartilhe





Em suas redes sociais, o Cruzeiro parabenizou o ex-atacante Geovanni, que fez 42 anos nesta quarta-feira (11/1). Para homenagear o ex-jogador, a Raposa recordou uma das noites mais memoráveis da sua linda história no Mineirão. No dia 9 de julho de 2020, o gol de falta de Geovanni, nos minutos finais da decisão contra o São Paulo, foi responsável pelo tricampeonato celeste na Copa do Brasil.

No lance decisivo, Geovanni interceptou um passe do volante Axel, avançou em velocidade e foi derrubado pelo volante Rogério Pinheiro na entrada da área. Antes de bater a falta, o jovem jogador da Raposa foi aconselhado pelo veterano Müller, que sugeriu que ele batesse por baixo da barreira.

O conselho foi seguido pelo jovem, que tinha 20 anos na época. Ele bateu a infração com um chute forte e rasteiro. A bola passou por debaixo da barreira e ganhou as redes do goleiro Rogério Ceni. A vitória, nos minutos finais, deu o título ao Cruzeiro em uma das finais mais emocionantes da história da Copa do Brasil.





Depois desse lance, Geovanni integrou a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Sidney-AUS. Na sequência, ele foi vendido por US$ 18 milhões para o Barcelona-ESP, mas ele não se firmou no clube espanhol. O atacante teve uma longa estadia no Benfica-POR e depois voltou ao Cruzeiro. No fim de carreira, ele ainda defendeu Manchester City, Hull City e América-MG.

Pelo Cruzeiro, Geovanni disputou 188 jogos e marcou 47 gols. Além da Copa do Brasil de 2000, ele conquistou a Copa Sul Minas (2001), a Recopa Sul-Americana (1998), o bicampeonato Mineiro (97 e 98), a Copa Centro-Oeste (1999) e a Copa dos Campeões Mineiro (1999).

A campanha do Cruzeiro no tricampeonato da Copa do Brasil:



1ª Fase

Gama 1×1 Cruzeiro

Cruzeiro 4×1 Gama

2ª fase

Paraná 0x2 Cruzeiro

3ª fase

Caxias 1×3 Cruzeiro

Cruzeiro 6×1 Caxias





Oitavas

Cruzeiro 2×1 Athletico-PR

Athletico-PR 2×2 Cruzeiro

Quartas

Cruzeiro 3×2 Botafogo

Botafogo 0x0 Cruzeiro

Semifinal

Cruzeiro 2×0 Santos

Santos 2×2 Cruzeiro

Final

São Paulo 0x0 Cruzeiro

Cruzeiro 2×1 São Paulo

