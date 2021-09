Cruzeiro reencontra Mozart Santos em busca de dias melhores e série de vitórias

O Cruzeiro vai reencontrar o técnico Mozart Santos, antecessor de Vanderlei Luxemburgo e hoje técnico do CSA, adversário deste domingo, às 16 horas, no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 26.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da troca de comando, pouca coisa mudou no clube mineiro.

O Cruzeiro deixou a zona de rebaixamento – estava em 18.º lugar, na 15.ª rodada, quando Mozart pediu demissão -, mas ainda busca dias melhores e uma sequência de vitórias. Ao ficar no 1 a 1 com o Vasco, o Cruzeiro chegou ao 12.º duelo sem derrotas, mas são oito empates e quatro vitórias.

O Cruzeiro pouco saiu do lugar e acumula 31 pontos. O CSA, vindo de duas vitórias seguidas, sendo a última contra o Botafogo (2 a 0), “pegou o elevador” e alcançou a marca de 35 pontos.

No Cruzeiro, a principal novidade deve ser a estreia do atacante Keké. Sem jogar desde maio e recuperado de uma cirurgia no pé, ele deve pegar a vaga de Wellington Nem, que teve lesão confirmada na coxa direita. O atacante Marcelo Moreno é outro desfalque. O boliviano está suspenso, assim como o zagueiro Eduardo Brock.

Rhodolfo e Léo Santos disputam vaga na defesa para formar dupla com Ramon. No ataque, Felipe Augusto e Claudinho brigam pelo lugar de Marcelo Moreno. No meio-campo há ainda a dúvida sobre Rafael Sobis ou Giovanni. “Sabemos que o momento não é bom, mas todo mundo que está aqui acredita (no acesso), desde sempre acreditou. Vamos em busca do nosso objetivo, e pra mim, é a melhor coisa que já me aconteceu. É o maior clube que eu que eu estou vestindo essa camisa. Ansioso pela minha estreia”, analisou Keké.

No CSA, o técnico Mozart Santos não poderá contar com Ernandes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Kevyn, recuperado de lesão, pode aparecer na vaga. No mais, o treinador não terá problemas e deverá repetir o time da rodada passada no reencontro com o Cruzeiro.

“Temos um adversário difícil no domingo. Agora é descansar esses atletas e escalar aqueles jogadores que estiverem melhores condições físicas para poder enfrentar o Cruzeiro no domingo”, disse Mozart.

