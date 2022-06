Cruzeiro recebe Sport e tenta se manter invicto em casa para continuar líder

Ainda líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro, mas com o Vasco na cola, o Cruzeiro volta a campo nesta terça-feira. O adversário pela 15.ª rodada é o Sport, que briga por vaga no G-4, mas vem de sequência sem vitórias. A partida será realizada no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), a partir das 21h30. O time mineiro busca manter os 100% de aproveitamento como mandante, com seis vitórias.

Na última semana, o Cruzeiro mudou o foco para a Copa do Brasil, mas foi derrotado pelo Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, em jogo de ida das oitavas de final. Com isso, o duelo com o Ituano, pela 14.ª rodada da Série B, foi adiado e o time mineiro seguiu com 31 pontos em 13 jogos. O Vasco aproveitou a chance para colocar pressão e aparece em segundo lugar, com 30, porém, com 14 jogos.





Nas últimas rodadas, o Sport saiu do G-4 e agora ocupa a quinta colocação com 21 pontos, apenas um a menos do quarto colocado Grêmio. O time pernambucano não vence há quatro jogos, com uma derrota e três empates seguidos. Como visitante, tem uma vitória, quatro empates e duas derrotas.

O técnico Paulo Pezzolano tem uma preocupação para escalar o Cruzeiro. O atacante Rafa Silva sentiu um incômodo no pé e virou dúvida. A boa notícia fica por conta dos retornos aos treinos do zagueiro Wagner Leonardo e do meia Leo Pais. Recuperados de lesão, podem ser novidades na lista de relacionados.

Pezzolano voltou a afirmar que o foco do Cruzeiro é o acesso e que isso não irá mudar. “Sabemos que hoje a Copa do Brasil não é a realidade do Cruzeiro. Neste momento, não é bom estar na Copa do Brasil. Mas vamos tentar valer como mandante na Série B e buscar o acesso. É o que temos na cabeça e não vamos trocar”, ressaltou.

A principal mudança no Sport é em relação ao treinador. Gilmar Dal Pozzo foi demitido um dia após o empate sem gols com o Brusque e Lisca será o seu substituto. O novo comandante, porém, só estreia diante do Vasco e, nesta noite, o auxiliar Cesar Lucena estará à beira do gramado.

Lucena não deve fazer muitas alterações no time. Certo mesmo é a ausência do meia Giovanni, que levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Alan, que entrou no último jogo, pode ganhar chance como titular. Por outro lado, o zagueiro Rafael Thyere, o lateral-direito Ezequiel e o atacante Ray Vanegas voltam de suspensão.