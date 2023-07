Cruzeiro recebe o desesperado Goiás para colar no G-6 do Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2023 - 6:30 Compartilhe

Após passar três anos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro voltou à elite querendo se manter no pelotão de cima. No domingo, o time mineiro pode retornar ao G-6 do Brasileirão, zona de classificação para a Pré-Libertadores, mas para isso, terá que vencer o desesperado Goiás, às 16 horas, na Arena Independência. O duelo é válido pela 16ª rodada.

Em um campeonato com pés no chão, o Cruzeiro foca na sua permanência e iniciou a rodada no meio da tabela, com 22 pontos. Na última rodada, o time do técnico Pepa não saiu do zero com outro time da zona de rebaixamento, o Coritiba. Já o Goiás abre a zona da degola, em 17º, com 12 pontos, um a menos que o Bahia, 17º. O time do centro-oeste brasileiro também vem de um empate sem gols, com o Atlético-MG, rival do Cruzeiro.

Pepa não terá o zagueiro Neris, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas como é considerado reserva, não se torna um problema para o jogo. Por outro lado, o lateral direito William está retornando de gancho. Ele deve retomar a vaga que foi preenchida por Palacios. Outra novidade será o atacante Arthur Gomes. Recém-contratado, ele teve seu nome publicado no BID e está à disposição, querendo jogo.

O atacante comentou sobre a possibilidade de estrear: “Fisicamente eu vinha trabalhando nas férias, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Então eu estou voltando a readaptar no campo, fazendo trabalho à parte também. Venho fazendo bons treinos com o professor Léo. Então eu acho que o mais rápido possível eu vou estar pronto para poder ajudar a equipe.”

Pelo lado do Goiás, o técnico Armando Evangelista não poderá contar com o zagueiro Bruno Melo, suspenso por acúmulo de cartões. Sidimar é o primeiro da fila para suprir o defensor, com Edu correndo por fora. Quem retorna é o atacante Guilherme Marques, após cumprir suspensão por ter sido expulso no duelo contra o Santos, com isso, ele volta pendurado.

Por outro lado, o treinador terá à sua disposição o reforço do volante Higor Meritão, já regularizado no BID e apto a fazer sua estreia no clube. “A gente vai jogar, a gente vai implementar o nosso estilo de jogo, a gente vai estar treinando todas as áreas ali, desde a defensiva, meio de campo, ataque, para a gente sair com a vitória. A gente vai propor nosso jogo, vai fazer nosso estilo, vai pressionar, vai atacar, esperamos que a gente venha então, furar a defesa deles”, projetou Morelli, um dos pilares do time goiano.

