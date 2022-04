Cruzeiro recebe o Brusque no Mineirão focado na reabilitação na Série B

Após derrota na estreia, o Cruzeiro busca recuperação no Campeonato Brasileiro Série B. Nesta terça-feira, às 21h30, recebe o Brusque pela segunda rodada, em partida que marca estreia diante de sua torcida, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O time mineiro teve um duelo difícil na última sexta-feira e foi derrotado por 2 a 0 pelo Bahia, em Salvador. Apesar disso, o Cruzeiro jogou bem e agora busca os três pontos com apoio de seu torcedor. O Brusque chega motivado após estreia vitoriosa em casa, por 1 a 0, diante do Guarani.

Apesar de ter atuado bem, o técnico Paulo Pezzolano mostrou preocupação com a situação do Cruzeiro sobre os reforços. O clube está impossibilitado de inscrever os reforços por conta de uma punição da Fifa referente à dívida com o Independiente del Valle, do Equador, pela compra do zagueiro Kunty Caicedo, em 2020.

A boa notícia é que a diretoria pagou, nesta segunda-feira, a quantia de R$ 12 milhões à vista e aguarda liberação da CBF e da Fifa. O goleiro Gabriel Mesquita, ex-Guarani, o zagueiro Zé Ivaldo, ex-Atlético-PR, o volante Neto Moura, ex-Mirassol, e o atacante Rodolfo, ex-América-MG, são os nomes que precisam ser registrados.

Pezzolano deve manter a base do time da estreia, mas caso a direção consiga liberação a tempo, o treinador indicou que já pode utilizar alguns jogadores. “Estamos esperando que eles sejam inscritos e que fiquem prontos. Alguns já estão treinando. Estamos esperando isso para utilizar alguns”, afirmou.

Ao contrário do Cruzeiro, o Brusque tem desfalques. O técnico Waguinho Dias será obrigado a mexer no time, pois o lateral-esquerdo Airton e o atacante Alex Sandro foram vetados pelo departamento médico e sequer viajaram. Assim, Alex Ruan e Bruno Santos devem ser os substitutos, respectivamente.

Recém-contratados, os zagueiros Jeferson Bahia e Lucas Barboza, o volante Balotelli e o atacante Juliano foram relacionados. “Infelizmente temos os desfalques, mas também novas opções. As ausências são normais em um campeonato longo e precisamos de todos. Teremos um duelo complicado e, como eles perderam na estreia, torna o desafio ainda mais difícil para nós”, analisou Waguinho.

NOVORIZONTINO ESTREIA

Com o jogo diante do CRB pela primeira rodada adiado, o Novorizontino faz sua estreia nesta terça-feira, às 19h, quando visita o Vila Nova no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).

Reformulado, o time paulista deseja deixar o rebaixamento no Paulistão para trás. Os adversários chegam confiantes após arrancarem um empate sem gols diante do Vasco, diante de mais de 19 mil torcedores em São Januário.

Saiba mais