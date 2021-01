Cruzeiro quer se livrar do rebaixamento na Série B contra “sonhador” Operário-PR

Ainda lutando matematicamente contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro recebe o Operário-PR, que sonha com o acesso à elite. O confronto acontece às 21h30 desta quarta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 36.ª e antepenúltima rodada.

Os donos da casa somam 44 pontos, enquanto que os visitantes têm 51. Restando apenas três partidas para o término da competição nacional, apenas América-MG, com 69, e Chapecoense, com 67, já carimbaram a ascensão para o Brasileirão de 2021. Oeste, com 26, por outro lado, é o único que já caiu para a Série C.

O Cruzeiro vive um momento conturbado. Além de não conseguir retornar à Série A, os mineiros devem salários da segunda quinzena de outubro, de novembro, de dezembro e o 13.º ao elenco. O técnico Luiz Felipe Scolari pode manter a formação que entrou em campo na derrota para o Juventude.

No entanto, Felipão não ficou satisfeito e pode fazer alterações. Ainda nesta terça-feira, o lateral-esquerdo Giovanni Palmieri utilizou as redes sociais para se despedir – após marcar um gol em oito jogos com a camisa celeste, o defensor vai disputar o Campeonato Paulista pelo Santo André.

“Me despeço do Cruzeiro com o sentimento de que era pra ter sido diferente. Tudo. Agradeço a oportunidade e lamento muito como tudo ocorreu. Críticas e elogios fazem parte da nossa profissão. Quanto a elas, nunca tive problemas em lidar e aceitar. O que lamento é a maneira como tudo foi conduzido. Fui marginalizado sem ter cometido nenhum ato de indisciplina. Fui impedido de fazer aquilo que mais amo por meses. Espero que ninguém nunca passe por isso”, escreveu o atleta, que tinha contrato até o final de 2021 e vinha treinando separadamente.

O Operário-PR tem baixas para a partida: o zagueiro Rafael Bonfim, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do CRB, e o meia Tomas Bastos, que segue tratando uma pubalgia. Por outro lado, o volante Leandro Vilela está novamente à disposição após cumprir suspensão. Além disso, o meia Jean Carlo receberá uma oportunidade no lugar de Maranhão, conforme revelou o técnico Matheus Costa, em entrevista coletiva.

“Ele entrou contra o Confiança no decorrer do segundo tempo e correspondeu. Agora demos oportunidade para ele no intervalo (contra o CRB) porque era uma preocupação a carga de jogo e correspondeu novamente. Agora vai ter condições de atuar mais de um tempo, então, vai iniciar a partida. O Maranhão passa a ser mais uma opção durante a partida”, contou.

