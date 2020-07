Cruzeiro quer encerrar semana fechando dois negócios para o time A Raposa está tentando fechar as contratações dos laterais Giovanni, que está em BH para exames, e Daniel Guedes, para reforçar o time na Série B

O Cruzeiro terá uma semana de definições para reforçar o seu elenco. A Raposa tem em pauta as negociações com dois laterais, Daniel Guedes, para a direita, ainda vinculado ao Santos, e Giovanni, em fim de contrato com o Bahia, para o lado esquerdo da defesa.

A dupla já trabalhou com Enderson Moreira e mantiveram contato com o treinador celeste, o que deve facilitar a conclusão da transação e ter os dois no elenco celeste.

Guedes e Giovanni são nomes para a Série B, mas o Cruzeiro deseja resolver rapidamente a negociação de ambos para ambientação e estarem prontos na estreia do time mineiro na segunda divisão, em agosto, contra o Botafogo-SP.

Giovanni é o caso mais adiantado, pois já está em Belo Horizonte para exames e deverá ser oficializado como reforço na próxima semana, já que o jogador tem vínculo com o Bahia até 31 de julho.

Já a vinda de Daniel, de 26 anos, dependerá do Santos, dono dos direitos do jogador. O alvinegro praiano teria de liberar o lateral por empréstimo, já que neste momento, a Raposa dificilmente conseguiria arcar com uma compra devido à grave crise financeira em que vive.

Mas, como Daniel não aparece nos planos do Peixe e do técnico Jesualdo Ferreira, a negociação não deve ser dificultada, ainda mais depois de sua liberação da punição por doping, cumprindo 10 meses de suspensão.

Caso feche com a dupla de laterais, o Cruzeiro terá feito seis contratações desde que Enderson Moreira assumiu o cargo de técnico da Raposa, em março. Já chegaram para o elenco o lateral direito Raúl Cáceres, os meias Régis e Claudinho, e o atacante Gui Mendes, além do retorno do volante Henrique, que estava emprestado ao Fluminense.

