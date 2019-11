Cruzeiro perde para CSA e continua na zona do rebaixamento

O Cruzeiro perdeu a oportunidade de deixar a zona do rebaixamento na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado, por 1 a 0 pelo CSA nesta quinta (28), mesmo jogando no estádio do Mineirão.

O gol da vitória do CSA saiu aos 42 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Alan Costa aproveitou bola que sobrou para abrir o marcador.

O Cruzeiro ainda teve chance de empatar a partida aos 19 minutos do segundo tempo. Mas o atacante Thiago Neves chutou para fora cobrança de pênalti que poderia empatar a partida.

Com este resultado o time mineiro permanece na 17ª posição com 37 pontos, enquanto o CSA chega aos 30 pontos, mantendo a chance de fugir da segunda divisão.

Triunfo do tricolor paulista

Jogando no estádio do Morumbi, o São Paulo derrotou o Vasco por 1 a 0 e se mantém firme na luta por uma vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores.

O triunfo são-paulino foi obtido graças a gol marcado pelo atacante Antony aos 5 minutos de partida. O camisa 39 aproveitou bola que sobrou na entrada da área e bateu colocado para vencer o goleiro Fernando Miguel.

Com a vitória, o time paulista permanece na sexta posição da classificação (que dá vaga direta para a Libertadores 2020), mas fica a 4 pontos de distância do sétimo colocado Corinthians.