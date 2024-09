Cruzeiro perde jovem meia para duelo das quartas de final da Copa Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2024 - 19:42 Para compartilhar:

Aposta do técnico Fernando Seabra nos últimos jogos do Cruzeiro, o jovem meia Vitinho será desfalque diante do Libertad, quinta-feira, no Paraguai, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O armador se machucou diante do São Paulo, no domingo.

Depois de tentar um pique para auxiliar na marcação em um contragolpe são-paulino, Vitinho acabou sentindo uma lesão muscular, ficou saltitante no gramado até cair chorando de dor. Exames confirmaram a lesão muscular.

“O Cruzeiro comunica que o meio-campista Vitinho foi submetido a exames, na manhã desta segunda-feira, que diagnosticaram lesão muscular na coxa direita. O tratamento indicado para o caso é conservador, com início imediato, no departamento de saúde e performance do clube. Desejamos uma boa recuperação”, anunciou o clube. Serão ao mesmos 30 dias fora.

Substituto de Vitinho já na reta final da partida, Gabriel Verón disputa a vaga diante do Libertad com o argentino Lautaro Dias, que também vinha tratando um problema clínico e voltou a atuar apenas neste domingo, entrando no lugar de Walace.

VISITA ILUSTRE

O dia foi de visita ilustre ao elenco do Cruzeiro. Torcedor do clube, Gabriel Araújo, o nadador Gabrielzinho, esteve no CT com suas três medalhas de ouro da Paralimpíada de Paris-2024 e bateu um papo com o time. “Inspiração! Seja sempre muito bem-vindo, Gabrielzinho”, postou o clube.