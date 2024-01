Cruzeiro passa pelo Coritiba com vitória magra e faz semifinal da Copinha com o Flamengo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/01/2024 - 23:05 Para compartilhar:

Em um jogo parelho, o Cruzeiro carimbou a vaga para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar o Coritiba por 1 a 0, nesta sexta-feira, na Arena Barueri, com gol marcado pelo zagueiro Pedrão, aos 29 minutos do segundo tempo.

Campeão em 2007, o Cruzeiro volta à semifinal após sete anos. A última vez foi em 2016, quando terminou o torneio em terceiro lugar. Na ocasião, foi eliminado pelo Corinthians, que foi vice-campeão, perdendo justamente para o Flamengo, prócimo rival celeste.

O time mineiro sofreu um único gol na atual edição da competição. Aconteceu na segunda rodada da primeira fase, no empate por 1 a 1 com o Nova Mutum-MT. Já o Coritiba dá adeus ao sonho do título inédito. A melhor campanha foi em 2004, quando ficou em terceiro lugar.

Na semifinal, o Cruzeiro irá enfrentar o Flamengo, que derrotou o Aster Itaquá nos pênaltis. Do outro lado da chave, estão Corinthians e Novorizontino.

O Coritiba foi levemente superior ao Cruzeiro no primeiro tempo e chegou a mandar uma bola na trave com Kaio César. Do outro lado, o time mineiro parava no goleiro Pedro Morisco, um dos principais destaques do time paranaense em todo o campeonato.

No segundo tempo, o Cruzeiro teve mais iniciativa e foi cirúrgico ao fazer o único gol do duelo na primeira falha da defesa do Coritiba. Aos 29 minutos, após cobrança de escanteio, Fernando deu belo passe para Pedrão, que estufou as redes e confirmou a classificação do time celeste.

