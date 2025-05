Cruzeiro para no travessão e empata clássico com o Atlético-MG no Brasileirão

Cruzeiro e Atlético-MG fizeram um clássico equilibrado na noite deste domingo e empataram sem gols pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o time celeste criou as melhores oportunidades, incluindo uma bola no travessão, mas não conseguiu sair com os três pontos.

Como o clássico foi realizado com torcida única, o Cruzeiro conseguiu o maior público da temporada, com 61.106 torcedores, superando os 60.834 no primeiro turno do Campeonato Estadual, também disputado no Mineirão.

Com o resultado, o Cruzeiro interrompe sequência de três vitórias na competição, mas agora está há quatro jogos invicto. Com 17 pontos, aparece em terceiro lugar, atrás apenas de Palmeiras, com 22, e Flamengo, com 18.

O Atlético-MG também está em uma série invicta, agora há cinco jogos sem perder, sendo três vitórias e dois empates. O time ocupa o nono lugar com 13 pontos e tenta engatar uma sequência de vitórias para começar a vislumbrar uma vaga na Libertadores. A equipe figura na parte intermediária (nono lugar).

O jogo começou equilibrado, mas com pressão do Cruzeiro. Aos 16, o Atlético-MG ficou sem Guilherme Arana, que voltou de lesão, mas precisou ser substituído após novo incômodo muscular. Pouco depois, o time celeste criou a primeira boa oportunidade com Wanderson. Após cruzamento rasteiro, ele tentou duas vezes, mas Everson fez boa defesa.

Nos minutos finais, o Cruzeiro quase abriu o placar. Lucas Silva carregou até a entrada da área e finalizou forte. A bola desviou e explodiu no travessão. Depois, Villalba levou perigo em cabeçada por cima. O Atlético-MG teve poucas chegadas, mas conseguiu responder com Rony, que chutou cruzado, mas Cássio fez defesa segura.

Na volta para o segundo tempo, o jogo seguiu bem equilibrado e com poucas chances. O Cruzeiro assustou quando Villalba arriscou uma bomba de longe. Entretanto, a bola foi no centro do gol e Everson defendeu bem. Em outro lance, os jogadores do Cruzeiro pediram pênalti por toque de mão, mas nada foi marcado após o VAR analisar.

O Atlético-MG voltou a aparecer nos acréscimos, quando Lyanco arrancou da defesa e acionou Júnior Santos. O atacante finalizou por cima, com perigo. O time celeste ainda teve um escanteio, mas não conseguiu alterar o placar.

Na décima rodada, o time do técnico Cuca joga no sábado, às 21h, quando recebe o Corinthians na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No domingo, às 20h30, é a vez do Cruzeiro encarar o Fortaleza na Arena Castelão, na capital cearense.

No meio de semana, porém, a dupla entra em campo para os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na quarta, às 21h30, os atleticanos pegam o Maringá-PR na Arena MRV após empate por 2 a 2 na ida. Na quinta, às 19h, o Cruzeiro visita o Vila Nova no Serra Dourada, em Goiânia (GO). O time celeste venceu por 2 a 0 e pode perder por até um gol para avançar.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 0 ATLÉTICO-MG

CRUZEIRO – Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Gabigol), Matheus Pereira, Wanderson (Bolasie) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

ATLÉTICO-MG – Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso (Vitor Hugo)e Guilherme Arana (Gabriel Menino) (Fausto Vera); Alan Franco, Rubens e Igor Gomes (Patrick); Gustavo Scarpa (Júnior Santos), Hulk e Rony. Técnico: Cuca.

CARTÕES AMARELOS – Matheus Pereira (Cruzeiro). Lyanco, Junior Alonso, Fausto Vera, Júnior Santos e Rony (Atlético).

RENDA – R$ 3.401.335,50.

PÚBLICO – 61.106 torcedores.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).