Cruzeiro oficializa contratação de Gabigol: ‘Multicampeão’

O Cruzeiro confirmou a contratação do atacante Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa, que deixou o Flamengo em novembro após colecionar títulos e se tornar ídolo do clube carioca.

O time de Belo Horizonte anunciou seu novo reforço nos primeiros momentos de 2025 em suas redes sociais. O vinculo entre o clube mineiro e o jogador vai até o final de 2028.

✍ SEJA BEM-VINDO, GABIGOL! O atacante multicampeão assinou com o Cruzeiro até o fim 2028. Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Gabriel Barbosa, Nação Azul! 👇 pic.twitter.com/Rlp3pLCUoC — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 1, 2025

O portal Globoesporte havia antecipado em novembro o destino do atacante, que rescindiu contrato com o Flamengo no último dia de 2024. O astro de 28 anos chegou ao time carioca vindo do Santos em 2019.

Gabigol se destacou no alvinegro praiano entre 2013 e 2016, o que o levou a partir para a Europa, onde não conseguiu se firmar na Inter de Milão e no Benfica.

No Flamengo se tornou ídolo da torcida e um dos maiores artilheiros da história do clube.

Com mais de 300 jogos disputados e superando os 160 gols com a camisa rubro-negra, Gabigol foi peça fundamental na conquista das Libertadores de 2019 e 2022, além do Campeonato Brasileiro de 2019 e 2020.

Conquistou também, entre outros títulos, duas Copas do Brasil (2022, 2024), a Recopa Sul-Americana de 2020, duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021) e o Campeonato Carioca em 2019, 2020, 2021 e 2024.

Em novembro, Gabigol deixou no ar sua possível transferência para o Cruzeiro com uma publicação nas redes sociais em que escreveu “Belo Horizonte”, acompanhado por um emoji de olhos de coração, um coração e um cérebro.