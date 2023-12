Cruzeiro ‘Ney em Alto Mar’: famosos curtem festa em segundo dia de evento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/12/2023 - 10:19 Para compartilhar:

O segundo dia do cruzeiro temático do jogador de futebol Neymar Jr, chamado de “Ney em Alto Mar” foi marcado por famosos curtindo uma White Party em clima de virada de ano, na quarta-feira, 27.

Por meio dos stories no Instagram, Deolane Bezerra mostrou que aproveitou tudo no segundo dia de cruzeiro e ainda fez questão de registrar o seu encontro com Gabi Martins.

O casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe também curtiram a festa e a influenciadora ainda divulgou uma foto do vestido usado na White Party.

Além dela, a ex-BBB Flay, a cantora Marvvila, MC Guimê e MC Poze do Rodo registraram como foi o dia no “Ney em Alto Mar”.

