Cruzeiro muda a rota e resgata dois pescadores perdidos no Caribe

Dois pescadores que estavam à deriva no mar do Caribe há 20 dias foram resgatados por um cruzeiro na última sexta-feira (21), entre as Ilhas Cayman e a Jamaica, pelo navio Empress of the Seas. As informações são do G1.

Os pescadores ficaram à deriva depois que dormiram a bordo e ficaram sem combustível no dia 1º de dezembro. Eles tinham saído de Puerto Limón, na Costa Rica. Após o resgate, a dupla foi atendida pela tripulação do cruzeiro.

Segundo James Van Fleet, da empresa Royal Caribbean, o cruzeiro não passaria pela região, mas a utilizou como rota alternativa devido ao mal tempo no caminho.