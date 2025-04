Cruzeiro mira segunda vitória seguida no Brasileirão em visita ao Red Bull Bragantino

Com campanhas parecidas, Red Bull Bragantino e Cruzeiro se enfrentam de olho no G-4 do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 20h30, eles jogam no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela quinta rodada.

O Cruzeiro iniciou com o pé direito. ao vencer o Mirassol por 2 a 1. Depois, porém, tropeçou nos dois jogos fora de casa: Internacional (3 a 0) e São Paulo (1 a 1). Na última rodada, se reabilitou, ao vencer o Bahia por 3 a 0, em casa, chegando a sete pontos. O time, portanto, busca vencer a primeira como visitante.

Com pouco tempo de preparação, o técnico Leonardo Jardim focou na recuperação física dos jogadores. Três nomes preocupam para o duelo de domingo. O lateral-direito Fagner foi substituído no último jogo com dores na coxa, mas apenas como precaução. Se não tiver condições, William começará como titular.

O volante Christian também saiu mancando, mas não preocupa. Mesmo assim, se quiser poupar o jogador, Walace surge como opção. Por fim, o atacante Yannick Bolasie segue tratando inflamação no joelho e é dúvida.

Leonardo Jardim valorizou não só a vitória, mas a forma como o time jogou. “A nossa ideia é ter uma equipe compacta, que trabalhe e tenha boa atitude. Mesmo no primeiro tempo, nós tivemos situações de gols e senti que os torcedores estavam envolvidos. A equipe lutava, perdia a bola e voltava para tentar recuperar. Isso faz treinador e torcedores vibrarem.”

Já o Red Bull Bragantino não começou muito bem, mas vem em evolução. Nos dois primeiros jogos, empatou com o Ceará, por 2 a 2, em casa, e perdeu para o Fluminense, por 2 a 1, fora. Depois, reagiu ao vencer o Botafogo, em casa, e o Sport, por 1 a 0, fora, ambos por 1 a 0, chegando aos mesmos sete pontos do Cruzeiro.

O técnico Fernando Seabra também buscou recuperar fisicamente os jogadores e fazer ajustes pontuais para montar o time. O volante Gabriel, poupado no último jogo, treinou normalmente e deve voltar. Por outro lado, o lateral-direito Nathan Mendes segue em transição, enquanto o atacante Fernando está no departamento médico com lesão no joelho.

Seabra valorizou a reação, mas pediu pés no chão. “A gente tem coisas muito boas para enaltecer, mas estamos cientes de que, para o nosso jogo ficar mais rico, tem aspectos que precisamos melhorar. Não é porque ganhamos que vamos fechar os olhos. É seguir nessa ideia, mas aperfeiçoar o jogo.”

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X CRUZEIRO

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Henry Mosquera. Técnico: Fernando Seabra.

CRUZEIRO – Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO – 20h30.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).