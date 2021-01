Cruzeiro mira no exemplo do Flamengo para se reerguer: ‘precisamos nos equiparar com os melhores, diz o presidente da Raposa

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, tem como meta para reerguer o time mineiro, o Flamengo. O dirigente da Raposa citou o clube carioca, que fez um saneamento financeiro e administrativo no clube há mais de cinco anos, como o caminho para poder colocar o time celeste nos trilhos novamente. Confira no vídeo acima a fala do mandatário cruzeirense.

O Fla iniciou um processo de saneamento do clube há mais de cinco anos e a Raposa quer seguir o mesmo caminho-(Wagner Meier/Lancepress!/AFP)

