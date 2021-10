Cruzeiro lamenta morte do jornalista Neuber Soares: ‘Grande cruzeirense’ Jornalista ex-'Alterosa Esportes', Neuber Soares era conhecido por 'defender' o Cruzeiro nas transmissões esportivas e marcou época em 1990. Causa da morte não é confirmada

O jornalista Neuber Soares morreu, na madrugada deste domingo. Em comunicado oficial via perfil do comunicador no Instagram, pessoas próximas lamentaram o ocorrido e agradeceram o carinho dos torcedores do Cruzeiro. O clube também se manifestou por rede social. A causa da morte não foi confirmada pelos familiares.

Cresci vendo Neuber Soares no Alterosa Esporte lutando e “brigando” pelo nosso clube. Eu aprontava uma correria pra sair da escola e chegar a antes de comecar o programa. Me divertia muito e fez parte da minha infância. — Jhonyn Siqueira (@JhonynSiqueira) October 17, 2021

Conhecido no meio da crônica esportiva, o jornalista ganhou notoriedade entre os torcedores da Raposa por “defender” o Cruzeiro na bancada original do programa “Alterosa Esporte”. Além disso, Neuber soma passagens também pela redação do jornal Diário da Tarde como repórter, e comentarista esportivo no jornal e na TV Record.

– Lamentamos com profundo pesar a morte do jornalista e grande cruzeirense Neuber Soares. Aos familiares, amigos e seguidores do trabalho de Neuber, nossos sinceros sentimentos neste momento de luto e tristeza – digitou o Cruzeiro pelo Twitter.

Segundo o Estados de Minas, o enterro está previsto para as 14h, o corpo de Neuber será velado a partir das 12h, no Cemitério Parque Renascer. Neuber era o representante de uma geração de cruzeirenses na década de 1990 que acompanhava a atração, em Minas Gerais. Neuber rebatia os colegas americano Otávio di Toledo e do atleticano Dadá Maravilha, ex-jogador do Galo.





