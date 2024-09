Cruzeiro joga com foco na Sul-Americana e só empata com o vice-lanterna Cuiabá

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2024 - 20:49 Para compartilhar:

Demonstrando mais disposição em focar sua atenção nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro desperdiçou a chance de entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro ao empatar por 0 a 0 com o Cuiabá, neste domingo, na Arena Pantanal, pela 27ª rodada.

Com 42 pontos, em sétimo lugar, o time mineiro poderia, em caso de vitória, se reabilitar da derrota em casa, por 1 a 0, para o São Paulo, e poderia superar dois times na tabela: Bahia e São Paulo. Ambos perderam na rodada, respectivamente, para Fortaleza e Internacional.

Mas o Cruzeiro poupou vários titulares de olho no segundo jogo das quartas diante do Libertad, do Paraguai, mesmo já tendo a vantagem de ter vencido por 2 a 0, em Assunção. Na volta, quinta-feira, no Mineirão, o Cruzeiro pode perder até por um gol para chegar às semifinais.

O Cuiabá, mais do que nunca, precisava vencer para se recuperar da derrota para o Internacional, por 3 a 0, e para melhorar sua posição dentro da zona de rebaixamento. Com 23 pontos continua na penúltima posição, cinco atrás do Vitória, em 16º, e primeiro fora da temida zona do rebaixamento.

O jogo começou em ritmo lento devido ao forte calor, temperatura de 38 graus e umidade do ar em torno de 19. O Cruzeiro pensou que poderia se articular bem no ataque, porém, encontrou o Cuiabá bem armado na defesa.

A primeira boa chance de gol esteve nos pés dos mineiros e começou num passe do goleiro Cássio aos 20 minutos. Ele chutou na frente pra Kaio Jorge, que brigou com a defesa e, de virada, só parou nos braços de Walter, que fez a defesa com um tapa na bola.

Depois disso, o Cuiabá cresceu de produção, chegou na frente com perigo a ponto de transformar o goleiro Cássio no melhor em campo. Ele fez, pelo menos, três boas defesas. Aos 23, num chute de Gustavo Sauer pelo alto e que o goleiro espalmou com as pontas dos dedos. Aos 30, numa cabeçada à queima-roupa do zagueiro Bruno Alves que apareceu na pequena área após levantamento perfeito de Clayson, em cobrança de falta.

A outra chance saiu mesmo com Clayson, o mais criativo do time da casa. Ele recebeu a bola de fora da área, ajeitou e chutou forte, mas Cássio caiu no canto esquerdo e espalmou a bola para o lado, aos 42 minutos.

O segundo tempo começou com a temperatura mais baixa e mais movimentação em campo. Mas com poucas finalizações. O técnico Fernando Seabra, aos poucos, iniciou as substituições no Cruzeiro, colocando jogadores titulares como Lucas Silva, Matheus Pereira e Marlon. De outro lado, Bernardo Franco optou por não mexer no Cuiabá de início, o que aconteceu somente aos 25 minutos, com as entradas de Eliel e Denilson.

A partir dos 38 minutos, o Cruzeiro ficou com um jogador a menos devido a expulsão do zagueiro João Marcelo que cometeu falta, como último homem, em cima de Eliel, que iria em direção ao gol. Mas o Cuiabá não soube tirar proveito desta vantagem numérica e ainda quase viu o Cruzeiro sair na frente aos 44, num chute forte de Barreal, defendido por Walter.

Os dois times voltam a campo, agora, no outro domingo (29). O Cuiabá vai sair diante do Fortaleza, às 16h30, na Arena Castelão, enquanto o Cruzeiro vai receber o Vaso, no Mineirão, a partir das 18h30.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 0 X 0 CRUZEIRO

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro (Max), Fernando Sobral, Lucas Fernandes (Jonathan Cafu) e Gustavo Sauer (Denilson); Derik Lacerda (Eliel) e Clayson. Técnico: Bernardo Franco.

CRUZEIRO – Cássio; Jonathan Jesus (Lautaro Díaz), João Marcelo e Villalba; William, Peralta (Lucas Silva), Ramiro, Mateus Vital (Matheus Pereira) e Kaiki Bruno (Marlon); Gabriel Veron (Barreal) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.

CARTÃO AMARELO – Peralta (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO – João Marcelo (Cruzeiro).

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA – R$ 129.730,00.

PÚBLICO – 5.948 torcedores.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).