Cruzeiro inicia vendas de ingressos para o duelo contra o Operário-PR A Raposa encara o Fantasma na quinta-feira, 16 de setembro, às 19h, na Arena do Jacaré

Depois da importante vitória sobre a Ponte Preta or 1 a 0, a Raposa retornará à Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, para enfrentar o Operário-PR, na quinta-feira, 16 de setembro, às 19h, em mais um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro da Série B.

O check-in e as vendas para os Sócios Diamante, Platina, Ouro, Prata e Bronze já estão disponíveis pelo site socio.cruzeiro.com.br.

Agora, Sócios Diamante, além do próprio ingresso, poderão levar até 2 (dois) acompanhantes de forma gratuita e ainda comprar mais um ingresso por R$ 60.

Sócios cativos, dos planos Platina, Ouro e Prata, podem levar 1 (um) acompanhante de forma gratuita e ainda têm o direito de comprar outras duas entradas com desconto, no valor de R$ 30 cada.

Já os Sócios Bronze agora podem adquirir até 3 (três) ingressos, no valor de R$ 30 cada.

A venda geral (para quem não é sócio) se iniciará na noite desta segunda-feira, às 20h, com ingressos valendo a partir de R$ 30 para meia-entrada e para o ingresso solidário, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível. O valor cheio do ingresso é R$ 60.

A comercialização dos ingressos para os não-sócios será realizada através do site ingresso.cruzeiro.com.br.

Os torcedores que não são sócios deverão portar o ticket impresso ou na versão digital. Para este jogo, o Cartão de Sócio 5 Estrelas valerá como ingresso.

EXAMES DE COVID + TORCEDORES VACINADOS

​

Torcedores que já foram vacinados com duas doses (ou uma dose única, no caso da vacina Janssen), terão acesso ao estádio sem a necessidade de realização do teste para Covid-19. Neste caso, é obrigatório que o torcedor apresente o comprovante de vacinação.

Quem ainda não tomou as duas doses terá obrigatoriamente que fazer o teste (antígeno ou PCR) e apresenta-lo impresso no acesso ao estádio. O teste tem quer ser realizado, no máximo, 72h antes da data do jogo.

O Cruzeiro, mais uma vez, fez uma parceria com o Laboratório Integral para que os torcedores estrelados tenham desconto especiais nos testes.







Quem é Sócio Diamante terá direito ao exame gratuito para ele e seus eventuais convidados.

Os exames para as demais categorias de Sócios 5 Estrelas (Prata, Ouro, Platina e Bronze) custam R$ 30.

Torcedores que não são sócios do Clube poderão fazer o teste no valor de R$ 45, mediante apresentação do ingresso já adquirido.

INSTRUÇÕES GERAIS

​

O check-in para Sócios pode ser feito no site socio.cruzeiro.com.br. Já a venda de ingressos acontecerá no site ingresso.cruzeiro.com.br.

Os torcedores deverão portar o ticket impresso ou na versão digital. Para este jogo, o Cartão de Sócio 5 Estrelas valerá como ingresso.

A torcida deverá respeitar o distanciamento entre os assentos e fazer o uso de máscara durante toda a partida.

No ato da compra, não será necessária a marcação da cadeira.

É proibido o consumo de bebidas ou alimentos na arquibancada.

A temperatura de todos os torcedores será aferida na entrada do estádio.

Mais uma vez, reforçando: todos os torcedores devem apresentar o ingresso (impresso ou digital) e o teste de Covid (obrigatoriamente impresso) para ter acesso à Arena Buser. Os exames ficarão retidos. Sócios podem acessar a Arena Buser com o seu cartão de Sócio 5 Estrelas.

Apenas os torcedores que já vacinaram com duas doses ou com a dose única da Janssen não terão obrigatoriedade do teste, mas terão que apresentar a comprovação de registro das vacinas.

JANELA DE PRIORIDADES E CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA

​

Atenção: as vendas serão encerradas no dia do jogo, dia 16/09, às 18h30.

Os torcedores deverão portar o ticket impresso ou na versão digital. Para este jogo, o Cartão de Sócio valerá como ingresso.

Sócio Diamante

Ingresso do sócio gratuito + 2 acompanhantes gratuitos + Direito de compra de 1 (um) ingresso por R$ 60

O Cruzeiro entrará em contato para confirmar a presença

Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 0

O Sócio Diamante pode acessar o jogo com ingresso impresso, virtual ou utilizando o cartão de Sócio

Sócios Platina, Ouro e Prata

Ingresso do sócio gratuito + direito de 1 (um) segundo ingresso gratuito + direito de compra de 2 (dois) ingressos no valor de R$ 30

Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 30

Os Sócios Platina, Ouro e Prata podem acessar o jogo com ingresso impresso, virtual ou utilizando seus cartões de Sócio

Sócios Bronze

Direito de comprar até 3 (três) ingressos, no valor de R$ 30 cada

Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 30

O Sócio Bronze pode acessar o jogo com ingresso impresso, virtual ou utilizando o cartão de Sócio

Não-sócios (Venda Geral)

Início das vendas: 13/09 (segunda-feira), a partir de 20h

Preços: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia); R$ 30 (ingresso solidário), mediante doação de 1kg de alimento não-perecível

Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 45

Sócio Eficiente

Início do check-in: 13/09 (segunda-feira)

Ingresso do sócio gratuito + um acompanhante gratuito

O Cruzeiro entrará em contato para confirmar a presença

Valor do teste de Covid-19 no Laboratório Integral: R$ 0

