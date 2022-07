Cruzeiro inicia contagem regressiva para acesso à Série A; Entenda Com 37 pontos ganhos até o momento, time celeste é líder isolado da Série B do Brasileirão

E a torcida do Cruzeiro segue em lua de mel com a equipe. Nesta sexta-feira, o time celeste bateu o Vila Nova-GO, pelo placar de 2 a 0, no Mineirão e, com a campanha, está a cada rodada, mais próximo do retorno à elite do futebol brasileiro.

Irretocável em casa, o Cruzeiro tem oito vitórias em oito jogos disputados em Belo Horizonte. Com isso, o torcedor celeste já se dá ao luxo de fazer contas relativas ao acesso antecipado.

Isso porque, se levarmos em consideração a projeção histórica, 64 pontos seriam suficientes para a ascensão. Então, o Cruzeiro precisaria de, aproximadamente, mais 27 pontos, que podem ser resumidos em nove vitórias.

Atualmente, o time mineiro tem sete pontos de vantagem para o Vasco, segundo colocado. Entretanto, a diferença não é “real”, visto que o time celeste tem um jogo a menos, a ser disputado ante o Ituano, na terça-feira, no interior paulista.

Pesquisadores do Departamento de Matemática da UFMG colocam o Cruzeiro com 96,3% de chance de acesso. Com o resultado diante do Vila Nova-GO a Raposa não deixará o G-4 da competição até o fim do primeiro turno.

