Cruzeiro goleia Itabirito com hat-trick de Gabigol no primeiro jogo sem Fernando Diniz

A Era Gabigol no Cruzeiro começou. Após participações em branco na FC Series, durante a pré-temporada, o atacante deu o seu cartão de visitas logo em seu segundo compromisso oficial com a camisa celeste. Nesta quinta-feira, o centroavante fez três gols na goleada sobre o Itabirito, na Arena Independência, pela quarta rodada. O jogo também foi o primeiro após a saída do técnico Fernando Diniz.

Um dos maiores ídolos do Flamengo, Gabigol chegou no Cruzeiro como a principal contratação do clube para 2025, mas sem ser unanimidade, muito pelas atuações apagadas e atípicas do ano passado. Contra o Itabirito, ele provou o que pode fazer a favor do clube celeste na temporada.

“Estou muito feliz aqui, na cidade também. É uma equipe maravilhosa. O clima está muito bom. Aconteceram algumas coisas, mas preciso agradecer ao Diniz por todo o empenho que teve com a gente, mas é o momento de seguir. A minha escolha foi a mais acertada. Estou me adaptando a tudo. É apenas o começo. Vamos criando química com o tempo. O coração está azul”, disse o atacante durante a partida.

Sem o estilo tradicional de Fernando Diniz, o Cruzeiro pareceu mais leve e precisou de apenas 13 minutos para iniciar a consagração de Gabigol. Dudu invadiu a área e foi derrubado por Jamerson. O camisa 9 pegou a bola e cobrou nas mãos do goleiro Rodolfo Castro. Na sobra, com total frieza, estufou as redes e “lavou a alma”.

Gabigol estava com “fome”, buscou o jogo, marcou a saída de bola adversária e ainda fez a sua conhecida comemoração. Aos 30, ele tirou a bola de Jamerson, invadiu a área e fez mais um, levando a torcida à loucura no Independência.

A marcação sobre o atacante dobrou, mas o Itabirito acabou abrindo espaço para as outras estrelas do Cruzeiro brilharem. Dudu, apesar de ainda tímido, também fez uma boa partida. Já Matheus Pereira, aos 33, apareceu bem na esquerda e deu linda assistência para Marquinhos, que desviou com a cabeça para o gol.

O Cruzeiro parecia insaciável, assim como Gabigol. A noite era do camisa 9, que marcou o seu primeiro hat-trick com a camisa celeste. Em novo pênalti, após toque de mão do adversário, Gabigol cobrou com perfeição e fez 4 a 0, já nos acréscimos da primeira etapa.

No segundo tempo foi a vez do Itabirito ter um pênalti a seu favor. O ex-palmeirense Luan, que acabou entrando na vaga do ex-corintiano Jô, deslocou Cássio para diminuir, mas pouco para ameaçar o Cruzeiro.

O time celeste diminuiu o ritmo na segunda etapa e começou a se poupar. O técnico interino Wesley Carvalho, então, rodou o elenco. Os reforços Eduardo e Christian foram algumas das mudanças, mas o panorama do jogo não mudou e o triunfo celeste foi confirmado por 4 a 1.

Com a vitória, o Cruzeiro assumiu a liderança do Grupo C, com sete pontos. O Itabirito, que ainda não venceu, é o lanterna do Grupo B, com um. O Cruzeiro volta a campo no domingo, às 18h30, diante do Uberlândia, no Mineirão. No mesmo dia, às 16h, o Itabirito recebe o Aymorés na Arena Independência.

FICHA TÉCNICA

ITABIRITO 1 X 4 CRUZEIRO

ITABIRITO – Rodolfo Castro; Daniel Fagundes (Patric), Jamerson, Victor Sallinas e Bryan (Bruno Menezes); Serginho (Alexsander), Gustavo Crecci e David Lucas; Léo Reis, Ramon (Hulk) e Jô (Luan). Técnico: Cícero Júnior.

CRUZEIRO – Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno (Villalba); Lucas Ramon (Eduardo), Matheus Henrique e Matheus Pereira (Bolasie); Dudu (Christian), Marquinhos (Lautaro Díaz) e Gabigol. Técnico: Wesley Carvalho.

GOLS – Gabigol, aos 13, 30 e 52, e Marquinhos, aos 33 minutos do primeiro tempo; Luan, aos dois do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Gustavo Crecci, Serginho, Luan e Victor Sallinas (Itabirito); Lucas Romero e Matheus Henrique (Cruzeiro).

ÁRBITRO – Michel Patrick Costa Guimarães.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).