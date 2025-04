Cruzeiro ganha do Vasco e salta na tabela do Brasileiro

O Cruzeiro ganhou do Vasco neste domingo, dia 27, por 1 a 0, no campeonato Brasileiro. A disputa ocorreu no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.

Christian marcou o gol, que foi o primeiro do atacante pela equipe. O Cruzeiro está com 10 pontos e conquistou a terceira vitória no campeonato. O Vasco está com 7 pontos e perdeu pela terceira vez.

Os times vão voltar a jogar durante a semana pela Copa do Brasil. Cruzeiro vai encarar o Vila Nova e o Vasco vai enfrentar o Operário na próxima quinta-feira.