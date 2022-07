Cruzeiro fica no empate e não consegue quebrar sequência negativa diante do CSA Tabu do time alagoano perdura desde 2019, ano que marcou o rebaixamento das duas equipes







Nesta quarta-feira, em jogo válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e CSA ficaram no empate, pelo placar de 1 a 1, no Rei Pelé, em Maceió. O resultado manteve a Raposa na liderança da competição, com sete pontos de vantagem em relação ao Vasco.

Entretanto, o time comandado por Paulo Pezzolano não conseguiu quebrar uma sequência negativa que já dura três temporadas. Se levarmos em conta o recorte dos últimos sete jogos entre as equipes, são três empates e quatro vitórias do time alagoano.

A contagem, favorável ao Azulão, começou a ser registrada em 2019, ano que marcou o rebaixamento das duas equipes. Nesse período, alguns episódios marcaram o confronto. Na temporada passada, por exemplo, os alagoanos venceram os dois duelos pela Série B.

A última vitória cruzeirense no confronto aconteceu em 2013, pela Copa do Brasil daquele ano. Agora, a torcida do Cruzeiro espera que o time a repita na última rodada desta Série B, e que seja, também, o último jogo do Cruzeiro na Segunda Divisão nacional.

