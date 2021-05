Cruzeiro faz sua primeira relação para a Série B com novidades Marco Antônio, que havia sido liberado para procurar outro clube, ganha uma chance. E Joseph já está na relação como lateral-direito

De olho na estreia no Campeonato Brasileiro Série B desta temporada, o Cruzeiro fechou nesta quarta-feira. 26 de maio, a preparação em Belo Horizonte para o primeiro duelo da equipe no torneio nacional. No próximo sábado, 29 de maio, a Raposa enfrenta o Confiança em Aracaju-SE, em duelo marcado para às 16h30, no estádio Lourival Baptista.

Antes de iniciar a viagem para a capital sergipana, a comissão técnica do Cruzeiro definiu quais atletas estarão relacionados para o compromisso importante. No total, 22 atletas foram chamados por Felipe Conceição para o confronto.

Entre os convocados, são destaque na lista Flávio e Joseph, recém-contratados pelo clube, além do meia Marco Antônio, que foi liberado para procurar outra equipe, mas terá uma chance na delegação celeste. William Pottker, que está negociando sua saída, e Marcelo Moreno, que está com a seleção da Bolívia, não estarão na delegação.

Confira os relacionados para a partida contra o Confiança-SE:

Goleiros: Fábio e Lucas França

Laterais: Joseph, Kaiki, Matheus Pereira e Raúl Cáceres

Zagueiros: Paulo, Ramon e Weverton

Meio-campistas: Adriano, Flávio, Jadson, Marco Antônio, Matheus Barbosa, Matheus Neris e Rômulo

Atacantes: Airton, Bruno José, Felipe Augusto, Guilherme Bissoli, Rafael Sóbis e Stênio

