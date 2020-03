Cruzeiro faz duelo mineiro na Copa do Brasil em busca de vaga e confiança

O Cruzeiro fará um jogo decisivo nesta quarta-feira. O time do técnico Adílson Batista fará um duelo mineiro contra o Boa, às 21h30, no Estádio do Melão, em Varginha, pela segunda fase da Copa do Brasil. A vaga na terceira fase será definida em partida única e em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Em caso de classificação, o jogo valerá premiação de R$ 1,5 milhão ao Cruzeiro, que sofre com grave crise financeira, situação que piorou com o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. “Para nós, pela nossa situação, vale muito (a classificação). Não sei quantos por cento da folha. É R$ 1,5 milhão (a premiação)”, ressaltou Adílson.

Sobre o time, ele não quis falar. É certo, porém, que o experiente lateral-direito Edílson estará de volta, uma vez que ficou de fora, por suspensão, do último jogo no Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro venceu o Uberlândia por 2 a 1. Valdir perderá a vaga. E o restante do time não deverá sofrer mudanças.

No Boa, o técnico Nedo Xavier ainda não sabe se contará com o meio-campista Nonoca. Emprestado pelo Cruzeiro, o jogador só poderá atuar se a equipe de Varginha pagar R$ 500 mil. O clube do interior ainda não confirmou se pagará a multa, mas o jogador está concentrado. Caso ele não atue, Cesinha deverá ficar com a vaga.