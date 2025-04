Cruzeiro faz boa apresentação e despacha o Bahia no Mineirão, com dois gols de Kaio Jorge

O Cruzeiro finalmente teve um bom desempenho, nesta quinta-feira e derrotou o Bahia, por 3 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte, em duelo válido pela quarta rodada do campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time mineiro chegou aos sete pontos e fica entre os seis primeiros, enquanto os baianos seguem com apenas três na zona de rebaixamento.

Concentrado em ter de justificar o alto investimento financeiro da diretoria no elenco e obter bons resultados, o Cruzeiro tomou a iniciativa do jogo desde o início, pressionando o Bahia em seu campo.

Com isso, as oportunidades começaram a surgir. Aos 11 minutos, Ronaldo errou na saída de bola e derrubou Kaio Jorge na área. O próprio Kaio Jorge cobrou para defesa de Ronaldo.

O pênalti perdido não abateu o Cruzeiro, que seguiu no ataque. Aos 13, Wanderson perdeu boa chance para a abrir o placar. Aos 15, Kaio Jorge teve mais uma oportunidade, mas perdeu. No lance, o goleiro Ronaldo sentiu um problema muscular e foi substituído por Marcos Felipe.

A pressão do Cruzeiro permaneceu intensa. Lucas Silva, Matheus Pereira e Kaio Jorge tentaram marcar o primeiro gol, mas não tiveram sucesso.

O tempo passou, mas o Cruzeiro não desanimou em busca do gol. Ais 48, Marcos Felipe fez grande defesa em cabeçada de Fabrício Bruno. Depois de tanta insistência, o time mineiro foi recompensado. Lucas Romero acertou um belo chute de longe para fazer 1 a 0 no último lance da primeira etapa.

O técnico Rogério Ceni pareceu não aprovar o desempenho do Bahia no primeiro tempo e fez duas alterações no intervalo, ao colocar Everton Ribeiro e Lucho Rodríguez. O time voltou melhor e teve maior presença no campo ofensivo.

O panorama do jogo ficou completamente diferente na etapa final. O Bahia pressionou e o Cruzeiro se armou para os contra-ataques. Aos 13, uma ‘bomba’ de Erick Pulga assustou Cássio. Foi apenas a segunda finalização dos baianos, contra 12 dos mineiros.

Mas o entusiasmo do Bahia recebeu um ‘banho de água fria’, aos 19 minutos. Lucas Romero desarmou Everton Ribeiro e acertou lindo lançamento para Kaio Jorge. O atacante ganhou na corrida e bateu na saída de Marcos Felipe: 2 a 0.

A desvantagem maior no placar desestruturou o Bahia taticamente, criando mais espaços para o Cruzeiro, que aproveitou para fazer o terceiro gol. Lucas Silva carregou a bola pela intermediária e tocou para Kaio Jorge na entrada da área. O atacante bateu colocado, sem chances de defesa para Marcos Felipe, aos 30 minutos.

Aos 32 minutos, o técnico Leonardo Jardim colocou em campo os badalados Gabriel e Dudu. Os experientes jogadores pouco produziram, mas a vitória já estava garantida para a equipe cruzeirense.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 0 BAHIA

CRUZEIRO – Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Walace), Lucas Silva, Christian (Dudu) e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Gabriel) e Wanderson (Eduardo). Técnico: Leonardo Jardim.

BAHIA – Ronaldo (Marcos Felipe); Santiago Arias (Gilberto), Fred Lippert, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick (Everton Ribeiro); Cauly (Ademir), Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Lucas Romero, aos 51 minutos do primeiro tempo. Kaio Jorge aos 19 e aos 30 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Erick, William, Kaio Jorge, Santiago Arias, Wanderson, Christian e Fabrício Bruno.

ÁRBITRO – Flavio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA – R$ 1.075.658,00.

PÚBLICO – 26.557 torcedores.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).