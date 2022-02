Cruzeiro faz as ‘pazes’ com a Globo e assina contrato para o Mineiro 2023 A Raposa não tem vínculo com a emissora este ano e voltará a ter transmitidos seus jogos como mandante no Estadual

Cruzeiro e TV Globo selaram a paz e voltarão a fazer negócios no Campeonato Mineiro de 2023. A equipe celeste e a emissora entraram em acordo e o time azul terá seus jogos de volta à grade da Vênus Platinada no Estadual do próximo ano. A informação foi veiculada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!.

A força de Ronaldo nos bastidores e boa relação com a Globo, foram determinantes para que o acordo saísse. A mudança de postura da emissora com o clube foi notada na semana passada, quando o Cruzeiro teve o pedido para alteração dos horários dos jogos como mandante.

A equipe azul havia sido “punida” pela FMF e Globo, com marcação dos seus jogos em horários fora do padrão do futebol, como na estreia do Estadual, em que jogou às 17h, da quarta-feira, 26 de janeiro.

O acordo do Cruzeiro será igual ao que o rival Atlético-MG tem com a Globo, que recebe percentuais maiores com as vendas de pay-per-view e novas assinaturas no período.

A “briga” com a Globo começou depois que o Cruzeiro assinou com o jornal O Tempo para transmitir seus jogos em sua plataforma online, ficando de fora do acordo com a emissora este ano, que está com os demais direitos de transmissão do campeonato.

Pelo acordo com O Tempo, a Raposa receberá R$ 4 milhões mais percentuais de vendas se algumas metas forem obtidas. Todavia, a plataforma online da empresa de mídia, Tempo Sports, ainda não conseguiu entregar acessos estáveis aos torcedores na hora da compra dos pacotes de jogos e na transmissão do duelo contra a URT, na estreia do Estadual, obrigando a empresa a abrir o sinal no Youtube para todos os rorcedores.

