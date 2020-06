Cruzeiro fará nova bateria de testes para covid-19 nesta quarta

O Cruzeiro vai fazer mais uma bateria de testes para covid-19 em seu elenco nesta quarta-feira. Os exames vão alcançar todos os jogadores, membros da comissão técnica e demais funcionários do clube mineiro.

“Para garantirmos uma maior segurança, seguimos o protocolo em todos aqueles que atuam na Toca da Raposa 2. Fazemos perguntas simples, como se há febre, perda de olfato ou alguma ocorrência respiratória e realizamos a medição de temperatura. Se não há sintomas, autorizamos a entrada no clube”, disse o superintendente médico do Cruzeiro, Daniel Baumfeld.

De acordo com o clube, os resultados dos testes serão conhecidos ainda nesta quarta. A intenção do Cruzeiro é transformar os exames em rotina dentro do clube. “Sobre os testes que serão feitos nesta quarta, eles serão repetidos semanalmente para avaliarmos se há transmissão do vírus.”

“Mas vale destacar que os atletas não estão em contato uns com os outros. Eles já chegam ao CT uniformizados e vão direto para o treino portando máscaras, devidamente protegidos. Dentro de campo, adotamos marcações para delimitar o espaço de cada um para que possamos minimizar o contato”, disse o médico, ao destacar as medidas de segurança adotadas pelo clube.