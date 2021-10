Cruzeiro FA se reforça com Igor Mota e velhos conhecidos para encarar o desafio na Liga MGFL Hinova A Raposa contará com nomes de peso, com passagens pelo clube e seleção brasileira na disputa da Liga MGFL Hinova, que será disputada em novembro

Com a liberação do futebol americano e o retorno dos campeonatos regionais, as equipes começaram a se movimentar novamente e um dos principais fatores é a busca por jogadores. Em Minas Gerais, no próximo dia 6 de novembro, teremos o reinício das atividades com o recomeço da Liga MGFL Hinova (Minas Gerais Football League) que conta com quatro equipes mineiras atuando em chaveamentos de mata-mata, sendo uma delas o Cruzeiro que enfrentará a equipe de Nova Serrana, os Forgeds.

Visto a necessidade de se reforçar, uma vez que a equipe do Cruzeiro está retornando para a modalidade do esporte nesta temporada, o clube optou por alguns velhos conhecidos, sendo um deles o Linebacker e Defensive End, Igor Mota. O jogador de 35 anos retorna a capital mineira após passagem em 2017 onde conquistou o Campeonato Mineiro, a Conferência Sudeste BFA e o Campeonato Brasileiro pela equipe celeste. Igor já ganhou diversos prêmios pessoais também e coleciona convocações para a seleção brasileira desde 2007, ano do surgimento.

Em 2015 o atleta disputou o mundial em Ohio, nos Estados Unidos onde demonstrou o seu alto nível dentro de campo o fazendo ser o único jogador brasileiro selecionado para a seleção do mundo, a IFAF. Em contato com a nossa equipe, Igor revelou a sensação de estar retornando ao clube mineiro.

-É muito legal, fiquei um ano sendo Cruzeiro FA; conheci a torcida, conheci o amor que eles têm pelo time, é impossível não se envolver e não querer fazer parte do Cruzeiro FA.- ressaltou o atleta.

Quando questionado quanto a expectativa do retorno ao Cruzeiro, ressaltou que deseja ver a equipe no topo novamente.

-Expectativa de que seja, novamente uma potência no esporte! Que esse início os passos sejam bem pensados e firmes, para se fazer uma base sólida e assim construir algo grande, duradouro e poderoso-comentou.

Uma vez que a Raposa já foi uma das principais equipes brasileiras. A diretoria do Cruzeiro FA também comentou sobre a chegada do atleta. Em entrevista, o diretor Luís Mello respondeu quanto a expectativa pela chegada do jogador

-Ter um atleta como ele no elenco é espetacular e os nossos atletas estão ansiosíssimos para treinar com ele logo, a nossa expectativa com ele são as melhores possíveis, ele é um dos melhores atletas em atividade hoje no Brasil e mantém o alto nível já a muitos anos-disse dirigente.

Com tantas esperanças depositadas nesta vinda do atleta ao clube mineiro, restou saber o que esperar do cenário do esporte no período pós-covid que se aproxima com a população sendo vacinada. Quando questionado sobre, na sua opinião, qual seria o próximo passo do desenvolvimento do esporte no Brasil, Igor revelou:

-Conseguir recurso e investir em algo que seja duradouro; acho que agora alguns times brasileiros começaram a perceber que formar atletas deve ser uma das prioridades. Para isso o investimento tem que ser em treinadores e pessoas que possam passar conhecimento- explicou Igor, falando como deveria ser a solução para o seguimento.

Fato é que as partidas vêm se aproximando do início e a ansiedade para este retorno é grande. O Cruzeiro se preparou com grandes atletas experientes na liga nacional e contará com eles para que a vitória aconteça durante a primeira liga decorrente do ano de 2021. A diretoria da equipe ainda revelou que tem nomes em vista.







-Estamos avaliando alguns nomes ainda pra anunciar e temos trabalhado intensamente dentro e fora de campo pra dar o entrosamento necessário para o time-disse. Essa visão é para fazer com que a equipe aumente ainda mais seu poder e suas chances de vitória para os próximos confrontos.

