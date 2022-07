Cruzeiro FA contrata quarterback Álvaro Fadini, que estava na Europa Jogador estava atuando no futebol americano da República Tcheca







Depois de acertar a contratação do treinador Dan Muller, o Cruzeiro FA anunciou mais um reforço de peso para o Campeonato Brasileiro promovido pela Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA). Trata-se do quarterback Álvaro Fadini, que estava atuando na Europa e tem longa passagem pelo Brasil Onças, a seleção brasileira do esporte da bola oval.

O anúncio da contratação foi feito durante o lançamento do novo uniforme do time para a temporada 2022 na Carbel Japão, na Região Oeste da capital mineira. Apesar disso, Álvaro Fadini não reforça o time celeste imediatamente no Brasileiro da CBFA. O jogador só poderá ser regularizado na segunda janela de inscrições para a competição, que vai acontecer durante a fase de grupos.

Álvaro Fadini estava no Ostrava Steelers da República Tcheca. No início deste ano, o quarterback foi convocado mais uma vez para o Brasil Onças.

No Brasil, Álvaro Fadini teve passagens pelo Tritões FA, Eagles, Sada Cruzeiro e Galo FA. O jogador foi Campeão Brasileiro pelo Eagles em 2016, pelo Sada Cruzeiro em 2017 e pelo Galo FA em 2018. Nas duas primeiras ocasiões, o quarterback foi eleito MVP do Brasil Bowl.

O Cruzeiro FA estreia no Campeonato Brasileiro da CBFA neste sábado (30/7), às 14h, contra o Galo FA, no campo Guarany, em Pará de Minas, na Região Central do estado. A partida terá transmissão do Portal O Tempo.

O time celeste está no Grupo A da Divisão Elite (D1) ao lado de Corinthians Steamrollers (SP), Flamengo Imperadores (RJ), Galo FA (MG) e Tritões FA (ES). Neste ano, o Cruzeiro conquistou o Gerais Bowl e ficou com o vice no Minas Bowl.

