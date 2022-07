Cruzeiro está perto de acertar a contratação do meia Chay O jogador, que está deixando o Botafogo, é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias para fechar contrato com a Raposa, líder da Série B do Brasileirão







O Cruzeiro pode fechar com mais um reforço para o seu elenco. A Raposa está perto da contratação do meia Chay, que está de saída do Botafogo. O meio de campo, de 31 anos, está mudando de destino, pois estava negociando a transferência sua ida para o Bahia, mas o acordo com o time mineiro está mais avançado.

Chay é esperado nos próximos dias para fazer exames e , se confirmar o negócio, ele ficará em Minas por empréstimo até o fim da temporada, com o Cruzeiro bancando seus salários e ainda tendo a preferência para comprar os direitos econômicos do jogador. O negócio foi veiculado incialmente pela Itatiaia e confirmado pelo L!

A negociação está por detalhes e entre os clubes está tudo acertado, faltando apenas a assinatura de Chay com a equipe celeste.

O meia era um dos destaques do Botafogo, mas perdeu espaço no alvinegro com a chegada de Luís Castro e dos reforços contratados por John Textor. Castro escalou Chay 14 vezes, sendo oito como titular.

Chay chegou ao Botafogo em 2021 após boas atuações na Portuguesa-RJ, quando fez um bom Estadual. Com Rafael Navarro, fez grande dupla, que ajudou o Fogão a voltar à primeira divisão do Brasileirão no ano passado.

Pelo Botafogo, Chay fez 50 jogos, marcou oito gols, todos na temporada passada, e deu 11 assistências.

A vinda de Chay será o quarto reforço desta janela de transferências. O time azul trouxe os atacantes Bruno Rodrigues e Marquinhos Cipriano e o zagueiro Luis Felipe.

