Cruzeiro enfrenta Red Bull Bragantino no Mineirão para superar crise

Em um momento delicado no Campeonato Brasileiro, com maus resultados e sem técnico, o Cruzeiro vai enfrentar o Red Bull Bragantino neste domingo, pela 22ª rodada. O confronto acontece no Mineirão, agora a casa do time mineiro após o rival Atlético inaugurar a Arena MRV.

Em ano de retomada na elite do futebol brasileiro, o Cruzeiro faz uma campanha regular. O time iniciou a rodada com 25 pontos e na 12ª posição. Por consequência de resultados ruins, o técnico Pepa foi demitido. A última vitória do time mineiro aconteceu no dia oito de julho, diante do Vasco, pelo placar de 1 a 0. Nos últimos sete jogos, foram três derrotas e quatro empates.

A diretoria ainda não definiu o novo comandante e, por enquanto, o técnico interino Fernando Seabra poderá fazer mudanças. O volante Ian Luccas e o zagueiro Lucas Oliveira voltaram a treinar normalmente e podem aparecer entre os titulares. Neris e João Marcelo também brigam por vaga. O lateral William é outro que pode começar jogando. Matheus Pereira, Rafael Bilu, Ramiro e Wesley Gasolina seguem no departamento médico.

A situação do Red Bull Bragantino na tabela é diferente. Em boa fase, tem 35 pontos e começa a rodada na sexta colocação, podendo subir para o terceiro lugar se depender de uma combinação de resultados. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias, um empate e uma derrota.

O atacante Eduardo Sasha é desfalque. Ele tem uma lesão na coxa e está se recuperando no departamento médico. No clube desde março, ele já marcou 11 gols e deu cinco assistências em 26 jogos. O técnico Pedro Caixinha também não terá os zagueiros Eduardo Santos e Lucas Cunha. Raul, Nathan Camargo, Eric Ramires e Henry Mosquera também estão de fora.

“Vemos esse jogo como uma final, como uma revanche, porque eles ganharam em nossa casa. Vamos lá e vamos impor nosso jogo, nossa identidade para tirar os três pontos de lá”, disse o zagueiro Léo Realpe, que pode começar como titular do Red Bull Bragantino.

