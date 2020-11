Cruzeiro empata em casa com o Figueirense e segue próximo da zona do rebaixamento

O Cruzeiro voltou a tropeçar em casa e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Figueirense, nesta sexta-feira, no Mineirão, pela 22.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de Felipão chegou aos 25 pontos, ocupando a 15ª posição, cinco acima do Vitória, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

O time mineiro segue invicto desde a chegada do treinador pentacampeão mundial, mas deixou de ganhar quatro pontos nas últimas duas partidas em casa, em empates com o Guarani, por 3 a 3, e nesta sexta-feira, com o Figueirense.

O time catarinense, por sua vez, vive situação ainda mais delicada. É o 18.º colocado com 20 pontos, acima apenas de Botafogo-SP, com 18, e do Oeste, com oito. A novidade foi a estreia do técnico Jorginho em substituição a Elano.

Jogando no contra-ataque, o Figueirense saiu na frente com um golaço aos 11 minutos. Após cobrança de escanteio do Cruzeiro, o time visitante armou rápida resposta e a bola chegou para Léo Artur, que deu um toque de categoria por cobertura, sem chance para Fábio.

O empate do Cruzeiro também foi bonito. Airton recebeu pela esquerda, puxou para dentro e bateu colocado, de fora da área, e a bola tocou na trave esquerda antes de ir para o fundo das redes. Tudo igual aos 35 minutos.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo diminuiu. O Figueirense seguiu apostando nos contra-ataques e até chegou a criar algumas jogadas de perigo, mas a defesa cruzeirense conseguiu se segurar com boa partida da dupla Cacá e Manoel.

Buscando a vitória, Felipão ainda promoveu as entradas de jogadores ofensivos como Thiago, Arthur Caíke e Welinton, mas as mudanças não surtiram efeito, e o jogo terminou mesmo empatado por 1 a 1..

O Figueirense volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o Sampaio Corrêa, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 23.ª rodada da Série B. Na terça, o Cruzeiro visita a Chapecoense na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 FIGUEIRENSE

CRUZEIRO – Fábio; Raúl Caceres, Cacá, Manoel e Patrick Brey (Matheus Pereira); Ramon (Jadson), Jadsom Silva e Régis (Welinton); Marcelo Moreno (Thiago), Rafael Sóbis (Arthur Caike) e Airton. Técnico: Felipão.

FIGUEIRENSE Sidão; Thiaguinho, Guilherme Teixeira, Vitor Mendes e Renan Luís; Matheus Neris (Elyeser), Patrick (Jhonatan), Léo Artur e Bruno Michel (Éverton Santos); Diego Gonçalves (Gabriel Barbosa) e Lucas Barcelos (Marquinho). Técnico: Jorginho.

GOLS – Léo Artur, aos 11, e Airton, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS – Jadson e Jadsom Silva (Cruzeiro); Thiaguinho e Matheus Neris (Figueirense).

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

