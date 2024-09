Cruzeiro empata em casa com Libertad (1-1) e vai às semifinais da Sul-Americana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/09/2024 - 0:19 Para compartilhar:

O Cruzeiro se classificou nesta quinta-feira (26) para as semifinais da Copa Sul-Americana após empatar em 1 a 1 em Belo Horizonte no jogo de volta das quartas de final contra o Libertad de Assunção, graças à vitória por 2 a 0 obtida no jogo de ida.

Uma cabeçada de Kaio Jorge aos 13 minutos colocou os brasileiros na frente e pareceu garantir a classificação.

Com um placar agregado de 3 a 0, o Cruzeiro relaxou, tentando aplicar em campo pela primeira vez o sistema ofensivo e de posse de bola do técnico Fernando Diniz, apresentado nesta terça-feira.

E o Libertad não se entregou e buscou o empate. O domínio paraguaio se intensificou após a expulsão do meia argentino Lucas Romero, do Cruzeiro, que recebeu o segundo cartão amarelo aos 60 minutos.

E os paraguaios empataram por meio do veterano Roque Santacruz, de 43 anos, no segundo tempo (72′) e continuaram levando perigo aos donos da casa.

O Cruzeiro disputará as semifinais da Sul-Americana pela primeira vez em sua história.

O adversário será o Lanús, com o jogo de ida em Belo Horizonte e o de volta na Argentina.

— Ficha Técnica

Copa Sul-Americana 2024 – Quartas de Final – Partida de Volta

Cruzeiro (BRA) – Libertad (PAR) 1-1

Estádio: Mineirão (Belo Horizonte)

Árbitro: Felipe González (CHI)

Gols:

Cruzeiro: Kaio Jorge (13′)

Libertad: Roque Santa Cruz (72′)

Cartões amarelos:

Cruzeiro: Romero (6′), William (18′)

Libertad: Ramirez (29′), Giménez (56′)

Expulsões:

Cruzeiro: Lucas Romero (60′)

Escalações:

Cruzeiro: Cássio – William, José Ivaldo, Villalba, Marlon – Gabriel Veron (Walace 66′), Lucas Romero (cap), Matheus Pereira (João Marcelo 73′), Matheus Pereira (Peralta 84′), Lautaro Díaz (Barreal 66′) – Kaio Jorge (Mateus Vital 84′). Técnico: Fernando Diniz.

Libertad: Martín Silva (cap) – Ivan Ramirez, Diego Viera, Néstor Giménez, Matias Espinoza Acosta (Alexis Fretes 79′) – Rubén Lezcano (Bautista Merlini 68′), Hernesto Caballero Benítez – Angel Lucena – Alejandro Silva (Iván Franco 62′), Gustavo Aguilar (Roque Santa Cruz 46′), Marcelo Fernández (Héctor Villalba 62′). Técnico: Daniel Garnero.

bds/gfe/prb/aam