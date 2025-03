Cruzeiro empata com Red Bull Bragantino em bom amistoso como preparação para o Brasileirão

Cruzeiro e Red Bull Bragantino fizeram um amistoso visando a sequência da temporada, principalmente o Brasileirão. A partida, bem movimentada e com boas atuações dos goleiros, terminou empatada por 1 a 1, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

O amistoso, assistido por mais de 4 mil torcedores, foi importante para os técnicos Fernando Seabra, do Red Bull Bragantino, e Leonardo Jardim, do Cruzeiro, testarem o elenco, já que as substituições foram ilimitadas.

Após cair na semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro apresentou mais movimentação e repertório ofensivo. O time estreia no Brasileirão no sábado (29), às 18h30, no Mineirão, diante do Mirassol.

O Red Bull Bragantino, que caiu nas quartas de final do Paulistão, também conseguiu criar bastante oportunidades e saiu confiante na evolução. O primeiro jogo será na segunda-feira (31), às 20h, quando recebe o Ceará no Nabi Abi Chedid.

O Red Bull Bragantino teve grande chance quando a bola sobrou para Thiago Borbas na pequena área, mas Cássio saiu bem para salvar. Wanderson respondeu para o Cruzeiro, mas do outro lado o goleiro Cleiton também fez boa defesa.

Thiago Borbas teve nova chance quando o árbitro marcou pênalti para o Red Bull Bragantino. Na cobrança, o atacante deslocou Cássio para abrir o placar aos 13 minutos.

A vantagem, porém, durou apenas três minutos. O Cruzeiro empatou com Gabigol aos 16 minutos. Kaio Jorge recebeu lançamento na área e acionou Gabigol, que finalizou bem para marcar. O primeiro tempo ainda teve falta perigosa de Juninho Capixaba, defendida por Cássio.

Na volta para o segundo tempo, Gabigol quase fez o segundo ao acertar o travessão. Em outro chute dentro da área, só não fez porque o goleiro Lucão fez grande defesa.

O time paulista respondeu com Fabinho e Thiago Borbas, mas os dois pararam em grandes defesas de Cássio. Borbas ainda teve uma nova chance, mas o filme se repetiu: defesa de Cássio. Apesar das tentativas de ambos os times, incluindo bola na trave de Lucas Silva, do Cruzeiro, o amistoso terminou mesmo empatado.