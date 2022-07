Cruzeiro empata com CSA e mantém vantagem na liderança da Série B

O Cruzeiro perdeu a chance de disparar ainda mais na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (20), a Raposa empatou por 1 a 1 com o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 19ª rodada da competição.







Os mineiros foram a 42 pontos e seguem com sete pontos de vantagem para o vice-líder Vasco. O Azulão soma 20 pontos e permanece na zona de rebaixamento, em 17º lugar, por ter menos vitórias que as demais equipes com a mesma pontuação e que estão fora do Z4.

Os visitantes balançaram as redes aos 13 minutos do primeiro tempo, com Luvannor. O atacante aproveitou a sobra de um cruzamento do lateral Bidu, pela esquerda, para concluir de cabeça. Aos dois minutos da segunda etapa, o atacante Lucas Barcelos finalizou na saída do goleiro Rafael Cabral e deixou tudo igual.

Outras duas partidas movimentaram a 19ª rodada da Série B nesta quarta à noite – ambas envolvendo equipes da parte de baixo da tabela. No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), a Ponte Preta bateu o Náutico por 1 a 0. O atacante Eliel, de cabeça, deu a vitória à Macaca, aos 38 minutos do segundo tempo.

Os paulistas aparecem na 14ª colocação, com 22 pontos, com dois de vantagem para o CSA. Após a terceira derrota seguida, o Náutico continua em 18º, na zona de rebaixamento, com 18 pontos.

Na Arena Condá, em Chapecó (SC), Chapecoense e Guarani não alteraram o placar. O Verdão do Oeste ocupa o 13º lugar, com os mesmos 22 pontos da Ponte, superando a Alvinegra no saldo de gols. O Bugre, com os mesmos 18 pontos do Náutico (mas uma vitória a menos), está na 19ª e penúltima colocação.