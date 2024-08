Cruzeiro elimina Boca nos pênaltis e vai às quartas da Copa Sul-Americana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/08/2024 - 0:29 Para compartilhar:

O Cruzeiro se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (22), ao eliminar o Boca Junior nos pênaltis (5-4) depois da vitória por 2 a 1 no tempo normal no Mineirão.

Obrigado a vencer para reverter a derrota por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas em La Bombonera, o time celeste teve a missão facilitada depois que o Boca teve o lateral Luis Advíncula expulso aos 20 segundos de jogo por uma entrada dura sobre Lucas Romero.

Matheus Henrique abriu o placar para o Cruzeiro aos nove minutos, pouco antes de Walace ampliar a vantagem (21′), mas nos acréscimos do primeiro (45’+3) Milton Giménez marcou para os argentinos, igualando o confronto.

Na decisão por pênaltis, o time mineiro teve 100% de aproveitamento, enquanto o uruguaio Miguel Merentiel desperdiçou a quinta cobrança do Boca chutando por cima do gol.

O Cruzeiro vai enfrentar nas quartas de final da Sul-Americana o Libertad, do Paraguai.

— Ficha técnica:

Copa Sul-Americana 2024 – Oitavas de final – Jogo de volta

Cruzeiro – Boca Juniors 2 – 1 (5-4 nos pênaltis)

Estádio: Mineirão (Belo Horizonte)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Gols:

Cruzeiro: Henrique (9′), Walace (21′)

Boca Juniors: Gimenez (45’+3)

Pênaltis convertidos:

Cruzeiro: William, Henrique, Marlon, Dinenno, Barreal

Boca Juniors: Rojo, Lema, Blanco, Figal

Pênaltis perdidos:

Boca Juniors: Merentiel

Cartões amarelos:

Cruzeiro: Zé Ivaldo (48′), Matheus Pereira (60′), Matheus Henrique (63′), Lucas Villalba (90’+5)

Boca Juniors: Blanco (43′), Fernandez (52′), Zenon (54′), Gimenez (82′), Rojo (89′), Medel (90’+5)

Cartões vermelhos:

Boca Juniors: Advíncula (1)

Escalações:

Cruzeiro: Cássio – William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Kaiki (Marlon 65′) – Lucas Romero (cap) (Álvaro Barreal 56′), Walace (Kaio Jorge 79′), Matheus Pereira – Matheus Henrique – Lautaro Díaz (Arthur Gomes 64′), Juan Dinenno. Técnico: Fernando Seabra.

Boca Juniors: Sergio Romero – Luís Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo (cap), Lautaro Blanco – Guillermo Fernandez (Tomás Belmonte 85′), Cristian Medina, Agustin Alberto Martegani – Kevin Zenon (Gary Medel 68′) – Miguel Merentiel, Milton Gimenez (Marcelo Saracchi 85′). Técnico: Diego Martínez.

