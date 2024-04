Cruzeiro e Vitória se enfrentam para apagar desempenho ruim contra os rivais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/04/2024 - 6:00 Para compartilhar:

Cruzeiro e Vitória se enfrentam neste domingo, às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro com a mesma ambição: apagar o tropeço doloroso diante de seus arquirrivais. O time mineiro levou 3 a 0 do Atlético, enquanto que time baiano cedeu o empate ao Bahia, por 2 a 2, após estar vencendo por 2 a 0 no clássico.

Ainda longe dos anos áureos, o Cruzeiro tenta ao menos brigar por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Atualmente tem quatro pontos. Além da derrota no clássico, venceu o Botafogo (3 a 2) e empatou com o Fortaleza (1 a 1).

O Vitória, por sua vez, só soma um ponto e está na zona de rebaixamento. O time baiano acabou de retornar à Série A, mas ainda não se firmou. Na estreia, em casa, perdeu para o Palmeiras por 1 a 0. Na segunda rodada, enfrentaria o Cuiabá, mas o jogo acabou sendo adiado. Depois empatou o Ba-Vi.

O Cruzeiro defende um longo tabu contra o Vitória em Minas Gerais. A última vez que perdeu ocorreu no dia 22 de agosto de 2010, quando caiu por 1 a 0, no Brasileirão daquele ano. O duelo, no entanto, foi disputado no Ipatingão, em Ipatinga, interior mineiro. No Mineirão, o último triunfo baiano ocorreu em 1998, ou seja, há 25 anos.

O técnico Fernando Seabra deve confirmar força máxima. Na defesa, João Marcelo e Zé Ivaldo disputam a posição entre os titulares. No meio de campo, Mateus Vidal pode ser a novidade.

“O Vitória, na outra semana, não jogou no meio de semana. Teve uma semana de preparação para o jogo com o Bahia. Nesta semana teve também a semana inteira de preparação para o jogo contra o Cruzeiro. A gente buscou uma estratégia que pudesse nos colocar em desvantagem menor em relação ao adversário”, disse o treinador.

Do lado do Vitória, o técnico Léo Condé terá dois desfalques por lesão: o zagueiro Camutanga e o atacante Iury Castilho. Ambos foram vetados pelo departamento médico.

Com isso, o treinador deve escalar uma dupla defensiva formada por Bruno Uvini e Wagner Leonardo. No ataque, Osvaldo e Alejandro treinaram entre os titulares.

“Para mim vai ser especial este jogo, contra o Cruzeiro, num estádio que conheço, o Mineirão, cidade onde fui bastante feliz. Vai ser muito bom estar jogando em Belo Horizonte, e espero que a gente faça uma grande partida e saia com os três pontos”, afirmou o zagueiro Wagner Leonardo.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X VITÓRIA

CRUZEIRO – Anderson; William, Neris, João Marcelo e Marlon; Machado, Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira; Rafa Silva e Arthur Gomes. Técnico: Fernando Seabra.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi, Matheuzinho e Rodrigo Andrade; Osvaldo e Alejandro. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO – Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).