Cruzeiro é vice-campeão sul-americano após levar 3 a 1 do Racing

O Cruzeiro adiou o sonho de levar o inédito título da Copa Sul-Americana ao ser superado pelo Racing (Argentina), por 3 a 1, na final única da competição, no Estádio General Pablo Rojas – também conhecido como “La Nueva Olla” -, em Assunção (Paraguai). Nos primeiros 20 minutos, os argentinos fizeram 2 a 0, com gols de Martirena e Martínez. No segundo tempo, Kaio Jorge diminuiu para a Raposa, que brigou muito pelo empate, mas já nos acréscimos, Martinez ampliou para 3 a 1 o triunfo do Racing. A conquista do time argentino encerrou um jejum de 36 anos sem títulos internacionais e garantiu presença do clube nas edições da Copa Libertadores e Recopa de 2025.

O primeiro tempo começou a todo vapor. Aos dois minutos, Martirena chutou forte da entrada da área e acertou o fundo da rede, no entanto, após revisão do VAR, o gol foi anulado por impedimento do atacante. Com marcação forte na saída de bola do Cruzeiro, não demorou para os argentinos controlarem o jogo e abrirem o placar. Aos 14 minutos, Quintero parte para o ataque aproveitando erro de passe do Cruzeiro na intermediária. Ele toca para Martirena na direita, que ao tentar cruzar, abre o placar para o Racing, uma bola angulada que deixa o goleiro Cássio vendido. Quatro minutos depois, Salas avançou pela esquerda, escapou da marcação de João Marcelo, e cruzou para Martínez ampliar para os argentinos. O Cruzeiro buscou diminuir com Kaio Jorge, aos 29 minutos, que chutou forte em direção ao gol, mas a bola passou por cima do travessão. Outra oportunidade foi aos 45 minutos: após escanteio, Villalba chutou firme, mas o goleiro argentino Arias defendeu.

Após o intervalo, bastaram sete minutos para o Cruzeiro diminuir a vantagem argentina. A jogada começou com Matheus Henrique que partiu da intermediária, avançou e cruzou na grande área para Kaio Jorge cabecear para o gol. Arias chegou a espalmar a bola, mas no rebote, Kaio Jorge chutou firme para o fundo da rede. Ainda atrás do placar, o time mineiro, comandado pelo técnico Fernando Diniz, não se entregou, e ao partir com tudo em busca do empate, acabou dando espaço para contra-ataques velozes dos argentinos. E foi em um deles, puxado por Martínez aos 49 minutos, que saiu o terceiro gol do Racing. O camisa 10 argentino partiu sozinho da intermediária até invandir a área e mandar uma bomba no fundo da rede, marcando o segundo gol dele na partida. Final de jogo: Racing 3 x 1 Cruzeiro.